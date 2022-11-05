Чемпион НБА «Голден Стэйт» потерпел пятое поражение подряд в «регулярке»

Встреча в Новом Орлеане закончилась поражением действующих чемпионов лиги со счетом 105:114 (27:26, 27:35, 25:27, 26:26). Самым результативным игроком встречи стал форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм, набравший 26 очков. У гостей отсутствовали Стефен Карри, Клей Томпсон, Эндрю Уиггинс и Дрэймонд Грин.

Для «Голден Стэйт» это поражение стало пятым подряд в регулярном чемпионате. Команда идет на 12-м месте в таблице Западной конференции, где «Нью-Орлеан» занимает пятое место.

«Милуоки» на выезде обыграл «Миннесоту» со счетом 115:102, впервые в истории стартовав в сезоне с восьми побед подряд. «Даллас» обыграл «Торонто» — 111:110, защитник победителей Лука Дончич (35 очков), набрал более 30 очков в восьмой игре подряд со старта сезона, что до этого удавалось только Уилту Чемберлену.