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09:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпион НБА «Голден Стэйт» потерпел пятое поражение подряд в «регулярке»

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. «Голден Стэйт» проиграл «Нью-Орлеану» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: Reuters

Встреча в Новом Орлеане закончилась поражением действующих чемпионов лиги со счетом 105:114 (27:26, 27:35, 25:27, 26:26). Самым результативным игроком встречи стал форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм, набравший 26 очков. У гостей отсутствовали Стефен Карри, Клей Томпсон, Эндрю Уиггинс и Дрэймонд Грин.

Для «Голден Стэйт» это поражение стало пятым подряд в регулярном чемпионате. Команда идет на 12-м месте в таблице Западной конференции, где «Нью-Орлеан» занимает пятое место.

«Милуоки» на выезде обыграл «Миннесоту» со счетом 115:102, впервые в истории стартовав в сезоне с восьми побед подряд. «Даллас» обыграл «Торонто» — 111:110, защитник победителей Лука Дончич (35 очков), набрал более 30 очков в восьмой игре подряд со старта сезона, что до этого удавалось только Уилту Чемберлену.

Результаты остальных матчей дня:

  • «Вашингтон» — «Бруклин» — 86:128;
  • «Детройт» — «Кливленд» — 88:112;
  • «Индиана» — «Майами» — 101:99;
  • «Филадельфия» — «Нью-Йорк» — 104:106;
  • «Бостон» — «Чикаго» — 123:119;
  • «Мемфис» — «Шарлотт» — 130:99;
  • «Сан-Антонио» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 106:113;
  • «Финикс» — «Портленд» — 106:108;
  • «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Юта» — 116:130.

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