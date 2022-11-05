Полиция завела дело на экс-баскетболиста за эксгибиционизм, пишут СМИ

Ранее клуб сообщил об отчислении игрока без указания причины. Позднее в СМИ появилась информация о том, что Примо девять раз оголялся перед бывшей сотрудницей «Спёрс», женщина наняла адвоката для обращения в суд, так как никаких санкций от клуба не последовало. Сам атлет заявил, что ему необходимо «сосредоточиться на восстановлении психического здоровья».