Полиция завела дело на экс-баскетболиста за эксгибиционизм, пишут СМИ

Ранее клуб сообщил об отчислении игрока без указания причины. Позднее в СМИ появилась информация о том, что Примо девять раз оголялся перед бывшей сотрудницей «Спёрс», женщина наняла адвоката для обращения в суд, так как никаких санкций от клуба не последовало. Сам атлет заявил, что ему необходимо «сосредоточиться на восстановлении психического здоровья».
По данным The Athletic, уголовное расследование в отношении Примо инициировано офисом шерифа округа Бэр (США, штат Техас), который обслуживает Сан-Антонио.
Выбранный под 12-м номером на драфте НБА 2021 года 19-летний Примо провел за клуб 54 матча, набирая в среднем 5,9 очка. Он считался одним из самых перспективных молодых игроков в составе «Спёрс», в октябре защитник продлил контракт с клубом до конца сезона-2023/24.