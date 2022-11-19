Карточку Дончича продали на аукционе за рекордную сумму, пишут СМИ

На лицевой стороне карточки изображен сам баскетболист, а также размещены нашивка на джерси, в которой он играл в дебютном сезоне в НБА, и автограф игрока. На обороте — цитата Дончича.

«Это самая высокая цена, за которую была продана баскетбольная карточка на официальном публичном аукционе. Когда эта карта поступила в продажу, мы намеренно избегали спекуляций на цене, потому что это был важный момент для рынка, чтобы определить стоимость лучшей карточки Луки», — сказал вице-президент аукциона по продажам Джесси Крейг.