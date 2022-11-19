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10:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Карточку Дончича продали на аукционе за рекордную сумму, пишут СМИ

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Коллекционная карточка словенского разыгрывающего клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Луки Дончича продана на аукционе за 3,12 миллиона долларов, сообщает TMZ Sports.

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Источник: AP 2022

На лицевой стороне карточки изображен сам баскетболист, а также размещены нашивка на джерси, в которой он играл в дебютном сезоне в НБА, и автограф игрока. На обороте — цитата Дончича.

«Это самая высокая цена, за которую была продана баскетбольная карточка на официальном публичном аукционе. Когда эта карта поступила в продажу, мы намеренно избегали спекуляций на цене, потому что это был важный момент для рынка, чтобы определить стоимость лучшей карточки Луки», — сказал вице-президент аукциона по продажам Джесси Крейг.

Отмечается, что в 2021 году эта же карточка Дончича была продана за 4,6 миллиона долларов в частной сделке. Рекорд принадлежит коллекционной карточке Леброна Джеймса, которая была продана за 5,2 миллиона долларов.

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