Стеф Карри продал дом в Кремниевой долине за 31,2 миллиона долларов

Источник: dirt.com

Сделка по продаже «дома мечты» была фактически заключена еще прошлой осенью, но широкая публика узнала о ней только сейчас.

Роскошная резиденция находится в богатом районе Кремниевой долины Атертон. Дом продан за сумму, которая всего на 150 тысяч долларов превышает ту, что разыгрывающий «Голден Стэйт» выложил чуть более трех лет назад, в июне 2019 года.