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17:22 (мск), источник: Sports.Ru

Стеф Карри продал дом в Кремниевой долине за 31,2 миллиона долларов

Звездный разыгрывающий «Уорриорз» Стеф Карри продал дом в Кремниевой долине за 31,2 миллиона долларов.

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Источник: dirt.com

Сделка по продаже «дома мечты» была фактически заключена еще прошлой осенью, но широкая публика узнала о ней только сейчас.

Роскошная резиденция находится в богатом районе Кремниевой долины Атертон. Дом продан за сумму, которая всего на 150 тысяч долларов превышает ту, что разыгрывающий «Голден Стэйт» выложил чуть более трех лет назад, в июне 2019 года.

Согласно записям, покупателем является сингапурский миллиардер Форрест Ли. Родившийся в Китае выпускник Стэнфорда Ли является основателем, председателем и генеральным директором группы Sea, которая успешно функционирует в индустрии видеоигр.

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