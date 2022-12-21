В НБА может появиться команда из Мексики
Расширение числа участников Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) возможно за счет появления команды из Мехико. Об этом заявил комиссар НБА Адам Сильвер, которого цитирует Sportspromedia.com.
Расширение числа участников Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) возможно за счет появления команды из Мехико. Об этом заявил комиссар НБА Адам Сильвер, которого цитирует Sportspromedia.com.
«Это определенно возможно, — сказал Сильвер. — Не могу назвать конкретные сроки, но нет сомнений, что со временем мы будем серьезно рассматривать Мехико. Здесь делают все необходимое, чтобы продемонстрировать, что в Лиге может появиться еще одна команда НБА».
В качестве факторов, сопутствующих расширению НБА за счет команды из Мексики, Сильвер упомянул численность населения Мехико, инфраструктурную готовность и наличие фан-базы.
В столице Мексики по данным на 2020 г. проживало 9,2 млн человек (вместе с агломерацией их количество превышает 22 млн человек). «Мехико-Сити Арена» в настоящее время вмещает 22 300 зрителей. Кроме того, согласно данным опроса YouGov, 30 млн жителей страны интересуются НБА.
В Мехико регулярно проводятся отдельные матчи НБА. В этом сезоне прошла 12-я такая игра. В ней встретились «Сан-Антонио Сперз» и «Майами Хит». Кроме того, несколькими днями ранее заместитель комиссионера Майк Тейтум отметил успех проекта «Мехико-Сити Капитанес».
Клуб из столицы Мексики, выступает в Джи-лиге — низшем дивизионе НБА для фарм клубов. На данный момент в НБА выступают 30 клубов. В 2021 г. лига рассматривала возможность расширения за счет двух новых франшиз. Цена вступления в НБА для каждой из них могла составить $2,5 млрд. Ожидалось, что новые участники появятся в Сиэтле и Лас-Вегасе.