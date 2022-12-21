В НБА может появиться команда из Мексики

«Это определенно возможно, — сказал Сильвер. — Не могу назвать конкретные сроки, но нет сомнений, что со временем мы будем серьезно рассматривать Мехико. Здесь делают все необходимое, чтобы продемонстрировать, что в Лиге может появиться еще одна команда НБА».

В качестве факторов, сопутствующих расширению НБА за счет команды из Мексики, Сильвер упомянул численность населения Мехико, инфраструктурную готовность и наличие фан-базы.

В столице Мексики по данным на 2020 г. проживало 9,2 млн человек (вместе с агломерацией их количество превышает 22 млн человек). «Мехико-Сити Арена» в настоящее время вмещает 22 300 зрителей. Кроме того, согласно данным опроса YouGov, 30 млн жителей страны интересуются НБА.

В Мехико регулярно проводятся отдельные матчи НБА. В этом сезоне прошла 12-я такая игра. В ней встретились «Сан-Антонио Сперз» и «Майами Хит». Кроме того, несколькими днями ранее заместитель комиссионера Майк Тейтум отметил успех проекта «Мехико-Сити Капитанес».