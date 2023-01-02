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11:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Трипл-дабл Йокича принес «Денверу» победу над «Бостоном»

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. «Денвер Наггетс» обыграл «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2022

Встреча в Денвере завершилась победой хозяев со счетом 123:111 (37:28, 25:26, 36:31, 25:26). Самым результативным игроком матча стал Никола Йокич из «Денвера», отметившийся трипл-даблом (30 оков, 12 подборов, 12 передач). Также 30 очков набрал игрок «Селтикс» Джейлен Браун.

В других матчах дня «Мемфис Гризлис» дома обыграл «Сакраменто Кингз» (118:108), а «Вашингтон Уизардз» на выезде победил «Милуоки Бакс» (118:95).

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