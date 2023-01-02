Трипл-дабл Йокича принес «Денверу» победу над «Бостоном»

Встреча в Денвере завершилась победой хозяев со счетом 123:111 (37:28, 25:26, 36:31, 25:26). Самым результативным игроком матча стал Никола Йокич из «Денвера», отметившийся трипл-даблом (30 оков, 12 подборов, 12 передач). Также 30 очков набрал игрок «Селтикс» Джейлен Браун.