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11:33 (мск), источник: Sports.Ru

«Хорнетс» набрали 51 очко в 1-й четверти матча с «Бакс» и повторили рекорд НБА

«Шарлотт» выиграли первую четверть матча против «Милуоки» (138:109) со счетом 51:28.

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Источник: Reuters

Таким образом, «Хорнетс» повторили рекорд «Уорриорз» по результативности в стартовой четверти игры. Действующие чемпионы также набрали 51 очко в матче с «Денвером» 15 января 2019 года.

Самым результативным игроком «Шарлотт» стал Терри Розир. На его счету 39 очков, включая 17 очков — в первой четверти.

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