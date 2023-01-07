«Хорнетс» набрали 51 очко в 1-й четверти матча с «Бакс» и повторили рекорд НБА
«Шарлотт» выиграли первую четверть матча против «Милуоки» (138:109) со счетом 51:28.
«Шарлотт» выиграли первую четверть матча против «Милуоки» (138:109) со счетом 51:28.
Таким образом, «Хорнетс» повторили рекорд «Уорриорз» по результативности в стартовой четверти игры. Действующие чемпионы также набрали 51 очко в матче с «Денвером» 15 января 2019 года.
Самым результативным игроком «Шарлотт» стал Терри Розир. На его счету 39 очков, включая 17 очков — в первой четверти.