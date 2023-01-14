Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вальядолид
Райо Вальекано
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
00
Хоккей. КХЛ
3-й период
Салават Юлаев
Адмирал
10
Хоккей. КХЛ
3-й период
Барыс
Нефтехимик
35
Футбол. Зарубежный
17:00
Кремонезе
Монца
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Сибирь
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Металлург
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Ноттингем Форест
Лестер
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:15
Жирона
Севилья
Футбол. Зарубежный
19:00
Ланс
Осер
Футбол. Зарубежный
20:00
Лечче
Милан
Футбол. Зарубежный
20:30
Брентфорд
Борнмут
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Мальорка
Футбол. Зарубежный
21:00
Марсель
Лорьян
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас
Калгари
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Верона
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Страсбур
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Атлетик
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Эдмонтон
17
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Нью-Джерси
26
Хоккей. НХЛ
15.01
Айлендерс
Монреаль
Хоккей. НХЛ
15.01
Бостон
Торонто
Хоккей. НХЛ
15.01
Вашингтон
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
15.01
Детройт
Коламбус
Хоккей. НХЛ
15.01
Каролина
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
15.01
Колорадо
Оттава
Хоккей. НХЛ
15.01
Флорида
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
15.01
Миннесота
Аризона
Хоккей. НХЛ
15.01
Нэшвилл
Баффало
Хоккей. НХЛ
15.01
Сент-Луис
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
15.01
Чикаго
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Виннипег
14
Все события
Фоторепортажи
21Гала-шоу ЧР по фигурному катанию
25Сборная Аргентины — чемпион мира!
12:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Голден Стэйт» одержал победу в самом посещаемом матче «регулярки» НБА

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Клуб «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Сан-Антонио Сперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Наверх
Источник: Reuters

Встреча прошла в Сан-Антонио на арене «Аламодом», которая является бывшим стадионом техасского клуба, и завершилась со счетом 144:113 (33:28, 41:32, 40:29, 30:24) в пользу «Голден Стэйт». Самым результативным игроком матча стал баскетболист гостей Джордан Пул, набравший 25 очков, у Донте Дивинченцо 22 очка. Дабл-дабл на свой счет записал центровой «Голден Стэйт» Кевон Луни (14 очков, 10 подборов). У «Сан-Антонио» больше всего очков набрал Тре Джонс (21).

Матч «Сан-Антонио» — «Голден Стэйт» стал самым посещаемым в истории регулярных чемпионатов НБА. На игре присутствовало 68 323 болельщика. Согласно данным лиги, больше зрителей собрал лишь Матч всех звезд 2010 года, который прошел на стадионе команды Национальной футбольной лиги (НФЛ, американский футбол) «Даллас Ковбойс» в присутствии 108 713 болельщиков.

Результаты других матчей:

«Вашингтон» — «Нью-Йорк» — 108:112;

«Детройт» — «Нью-Орлеан» — 110:116;

«Индиана» — «Атланта» — 111:113;

«Миннесота» — «Финикс» — 121:116;

«Чикаго» — «Оклахома-Сити» — 110:124;

«Юта» — «Орландо» — 112:108;

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер» — 103:115;

«Сакраменто» — «Хьюстон» — 139:114.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Российскую чемпионку сделали лицом Олимпиады-2026. Запад образумился?
'Не жалею о съемке в MAXIM': Туктамышева об откровенных фото и личной жизни
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь