«Голден Стэйт» одержал победу в самом посещаемом матче «регулярки» НБА

Встреча прошла в Сан-Антонио на арене «Аламодом», которая является бывшим стадионом техасского клуба, и завершилась со счетом 144:113 (33:28, 41:32, 40:29, 30:24) в пользу «Голден Стэйт». Самым результативным игроком матча стал баскетболист гостей Джордан Пул, набравший 25 очков, у Донте Дивинченцо 22 очка. Дабл-дабл на свой счет записал центровой «Голден Стэйт» Кевон Луни (14 очков, 10 подборов). У «Сан-Антонио» больше всего очков набрал Тре Джонс (21).