«Голден Стэйт» одержал победу в самом посещаемом матче «регулярки» НБА
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Клуб «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Сан-Антонио Сперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Клуб «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Сан-Антонио Сперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Сан-Антонио на арене «Аламодом», которая является бывшим стадионом техасского клуба, и завершилась со счетом 144:113 (33:28, 41:32, 40:29, 30:24) в пользу «Голден Стэйт». Самым результативным игроком матча стал баскетболист гостей Джордан Пул, набравший 25 очков, у Донте Дивинченцо 22 очка. Дабл-дабл на свой счет записал центровой «Голден Стэйт» Кевон Луни (14 очков, 10 подборов). У «Сан-Антонио» больше всего очков набрал Тре Джонс (21).
Матч «Сан-Антонио» — «Голден Стэйт» стал самым посещаемым в истории регулярных чемпионатов НБА. На игре присутствовало 68 323 болельщика. Согласно данным лиги, больше зрителей собрал лишь Матч всех звезд 2010 года, который прошел на стадионе команды Национальной футбольной лиги (НФЛ, американский футбол) «Даллас Ковбойс» в присутствии 108 713 болельщиков.
Результаты других матчей:
«Вашингтон» — «Нью-Йорк» — 108:112;
«Детройт» — «Нью-Орлеан» — 110:116;
«Индиана» — «Атланта» — 111:113;
«Миннесота» — «Финикс» — 121:116;
«Чикаго» — «Оклахома-Сити» — 110:124;
«Юта» — «Орландо» — 112:108;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер» — 103:115;
«Сакраменто» — «Хьюстон» — 139:114.