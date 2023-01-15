Джа Морэнт исполнил один из лучших данков сезона
Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт в матче против «Индианы» исполнил данк, который претендует на звание лучшего данка сезона.
Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт в матче против «Индианы» исполнил данк, который претендует на звание лучшего данка сезона.
Эпизод случился за 4:20 до конца третьей четверти встречи. Морэнт ворвался в трехсекундную зону и в высоком прыжке вколотил сверху одной рукой через тяжелого форварда «Пэйсерс» Джейлена Смита.
Матч закончился победой «Гризлис» со счетом 130:112. Морэнт набрал 23 очка, сделал 10 передачи, 3 подбора и 1 блок-шот.
«Мемфис» одержал 9-ю победу подряд и сравнялся по количеству побед и поражений с «Денвером» (29−13), который лидирует в Западной конференции.