Болельщик «Лейкерс» выиграл $70 тысяч благодаря точному броску с центра площадки
Болельщик заработал $70 тысяч, забросив мяч с центра площадки во время перерыва в матче чемпионата НБА между «Лейкерс» и «Сакраменто».
Болельщик заработал $70 тысяч, забросив мяч с центра площадки во время перерыва в матче чемпионата НБА между «Лейкерс» и «Сакраменто».
Матч прошел 18 января в Лос-Анджелесе. За победу в конкурсе болельщик «Лейкерс» получил чек на круглую сумму прямо на площадке.
«Лейкерс» проиграли «Сакраменто» со счетом 111:116. 32 очка, 9 передач и 8 подборов в свой актив записал Леброн Джеймс.