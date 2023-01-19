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18:16 (мск), источник: Sport24

Болельщик «Лейкерс» выиграл $70 тысяч благодаря точному броску с центра площадки

Болельщик заработал $70 тысяч, забросив мяч с центра площадки во время перерыва в матче чемпионата НБА между «Лейкерс» и «Сакраменто».

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Матч прошел 18 января в Лос-Анджелесе. За победу в конкурсе болельщик «Лейкерс» получил чек на круглую сумму прямо на площадке.

«Лейкерс» проиграли «Сакраменто» со счетом 111:116. 32 очка, 9 передач и 8 подборов в свой актив записал Леброн Джеймс.

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