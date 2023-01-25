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12:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Леброн Джеймс установил рекорд в НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), набиравшим не менее 40 очков в играх с каждой из 30 команд лиги, сообщает TSN.

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Источник: Reuters

Джеймс во вторник набрал 46 очков в матче регулярного чемпионата НБА против «Лос-Анджелес Клипперс» (133:115). Форвард в матче реализовал рекордные для себя девять трехочковых бросков.

Джеймсу 38 лет, он дебютировал в НБА в 2003 году в составе «Кливленда». Также он выступал за «Майами». Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), он по четыре раза признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата и финальной серии плей-офф. В составе сборной США Джеймс стал двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012).

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