Леброн Джеймс установил рекорд в НБА

Джеймс во вторник набрал 46 очков в матче регулярного чемпионата НБА против «Лос-Анджелес Клипперс» (133:115). Форвард в матче реализовал рекордные для себя девять трехочковых бросков.

Джеймсу 38 лет, он дебютировал в НБА в 2003 году в составе «Кливленда». Также он выступал за «Майами». Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), он по четыре раза признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата и финальной серии плей-офф. В составе сборной США Джеймс стал двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012).