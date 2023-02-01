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10:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Леброн стал первым баскетболистом в истории, кто смог оформить трипл-дабл в 20 сезонах НБА

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась очередная встреча НБА в этом сезоне, в которой «Нью-Йорк Никс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс».

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Источник: Reuters

Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 129:123.

Самым результативным в составе победителей стал американский форвард Леброн Джеймс. На его счету трипл-дабл: 28 очков, 10 подборов и 11 передач.

Для знаменитого нападающего этот трипл-дабл стал первым в сезоне. 38-летний американец набирает как минимум один трипл-дабл в 20 сезонах НБА за карьеру, что является рекордом лиги. По информации пресс-службы НБА, по этому показателю Леброн стал первым в истории.

Джеймсу осталось набрать 89 очков, чтобы обогнать Карима Абдул-Джаббара (38 387) по количеству очков за карьеру и, таким образом, стать лучшим бомбардиром в истории НБА.

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