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12:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бостон Селтикс» разгромил «Бруклин Нетс» в НБА

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. «Бостон Селтикс» разгромил «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2022

Встреча в Бостоне закончилась со счетом 139:96 (46:16, 33:29, 31:27, 29:24). Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, набравший 31 очко. У гостей 20 очков записал на свой счет Кайри Ирвинг.

«Бостон» лидирует в таблице Восточной конференции НБА, где «Бруклин» идет на четвертой позиции.

Результаты других матчей дня:

  • «Мемфис» — «Портленд» — 112:122;
  • «Филадельфия» — «Орландо» — 105:94;
  • «Миннесота» — «Голден Стэйт» — 119:114;
  • «Сан-Антонио» — «Сакраменто» — 109:119;
  • «Хьюстон» — «Оклахома-Сити» — 112:106;
  • «Юта» — «Торонто» — 131:128;
  • «Финикс» — «Атланта» — 100:132.

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