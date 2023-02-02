«Бостон Селтикс» разгромил «Бруклин Нетс» в НБА
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. «Бостон Селтикс» разгромил «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. «Бостон Селтикс» разгромил «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Бостоне закончилась со счетом 139:96 (46:16, 33:29, 31:27, 29:24). Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, набравший 31 очко. У гостей 20 очков записал на свой счет Кайри Ирвинг.
«Бостон» лидирует в таблице Восточной конференции НБА, где «Бруклин» идет на четвертой позиции.
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