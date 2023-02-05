«Милуоки» обыграл «Майами» в НБА

Встреча, которая прошла в Милуоки, закончилась со счетом 123:115 (34:26, 28:36, 32:30, 29:23). Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Яннис Адетокунбо, оформивший трипл-дабл из 35 очков, 15 подборов и 11 передач. У «Майами» 32 очка набрал Джимми Батлер. Центровой «Хит» Бэм Адебайо сделал дабл-дабл (16 очков + 11 подборов).