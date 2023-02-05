«Милуоки» обыграл «Майами» в НБА
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Клуб «Милуоки Бакс» обыграл «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Клуб «Милуоки Бакс» обыграл «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, которая прошла в Милуоки, закончилась со счетом 123:115 (34:26, 28:36, 32:30, 29:23). Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Яннис Адетокунбо, оформивший трипл-дабл из 35 очков, 15 подборов и 11 передач. У «Майами» 32 очка набрал Джимми Батлер. Центровой «Хит» Бэм Адебайо сделал дабл-дабл (16 очков + 11 подборов).
Результаты других матчей:
«Бруклин» — «Вашингтон» — 125:123;
«Нью-Орлеан» — «Лейкерс» — 131:126;
«Детройт» — «Финикс» — 100:116;
«Нью-Йорк» — «Клипперс» — 128:134 ОТ;
«Оклахома-Сити» — «Хьюстон» — 153:121;
«Чикаго» — «Портленд» — 129:121;
«Голден Стэйт» — «Даллас» — 119:113;
«Денвер» — «Атланта» — 128:108.