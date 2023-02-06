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01:17 (мск), источник: Sports.Ru

«Бруклин» обменяет Кайри Ирвинга в «Даллас»

Звездный разыгрывающий Кайри Ирвинг (30 лет, 188 см) перейдет из «Бруклина» в «Даллас», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

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Источник: AP 2022

«Нетс» получат взамен разыгрывающего Спенсера Динуидди (29 лет, 196 см), форварда Дориана Финни-Смита (29 лет, 201 см), незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029). «Мэверикс» также получат от «Нетс» форварда Маркиффа Морриса.

Два дня назад Ирвинг запросил у руководства клуба обмен до дедлайна 9 февраля. «Нетс» были проинформированы о том, что игрок намерен покинуть команду летом на правах свободного агента.

Ирвинг (30 лет, 188 см) в нынешнем сезоне провел 40 матчей, набирая в среднем 27,1 очка, 5,1 подбора, 5,3 передачи, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.

«Бруклин» занимает 4-е место в Восточной конференции с результатом 32−20.

Динуидди, ранее уже выступавший за «Нетс» с 2016 по 2021 год, в нынешнем сезоне набирал за «Мэверикс» 17,7 очка, 5,2 передачи и 3,1 подбора в среднем за игру. Показатели Финни-Смита в текущем сезоне — 9,1 очка, 4,7 подбора, 1,5 передачи и 1,0 перехвата.

Генеральный менеджер «Далласа» бывший исполнительный директор Nike Нико Харрисон и главный тренер команды Джейсон Кидд имеют давние отношения с Ирвингом.

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