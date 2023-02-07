Леброн Джеймс: я лучший баскетболист в истории

«То, какой вклад я внёс… Думаю, я лучший баскетболист в истории. Это моя уверенность в себе, учитывая то, как я проявлял себя по ходу карьеры. Но насколько мой рекорд результативности выведет меня на новый уровень, я не знаю», — приводит слова Джеймса Orange County Register.