Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Салернитана
Ювентус
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
Ак Барс
34
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
Адмирал
13
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Сочи
41
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Спартак
31
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Амур
ОТ
21
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Куньлунь
23
Хоккей. НХЛ
8.02
Питтсбург
Колорадо
Хоккей. НХЛ
8.02
Тампа-Бэй
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
8.02
Айлендерс
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
8.02
Детройт
Эдмонтон
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Витязь
30
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
СКА
32
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
ЦСКА
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
8.02
Нэшвилл
Вегас
Хоккей. НХЛ
8.02
Чикаго
Анахайм
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Трактор
Б
45
Все события
22:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Леброн Джеймс: я лучший баскетболист в истории

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что считает себя лучшим баскетболистом в истории. Звёздный игрок также упомянул рекорд результативности Национальной баскетбольной ассоциации, который он обновит в скором времени.

Наверх
Источник: AP 2022

«То, какой вклад я внёс… Думаю, я лучший баскетболист в истории. Это моя уверенность в себе, учитывая то, как я проявлял себя по ходу карьеры. Но насколько мой рекорд результативности выведет меня на новый уровень, я не знаю», — приводит слова Джеймса Orange County Register.

В нынешнем сезоне 38-летний форвард принял участие в 43 матчах, набирая в среднем 30 очков, делая 8,5 подбора и 7,1 передачи при реализации бросков 50,5%, где 30,8% — трёхочковые.

«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 25 победами при 29 поражениях. Следующую игру «озёрники» проведут с «Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке 8 февраля (6:00 мск).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Овечкина не посмели не пустить в Канаду
Российский вратарь переписал историю НХЛ
Фоторепортажи
13Крутой заезд: как прошел «Дакар-2023»
27Король умер: не стало великого Пеле
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь