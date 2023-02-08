Леброн Джеймс установил рекорд НБА по количеству набранных очков

ТАСС, 8 февраля. Американский форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на первое место по числу набранных очков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В домашнем матче регулярного чемпионата НБА с «Оклахомой» в среду Джеймс набрал 38 очков.

Встреча завершилась победой «Оклахомы» со счетом 133:130. Теперь на счету американца 38 390 очков за время выступления в НБА. По этому показателю он обошел соотечественника Карима Абдул-Джаббара (38 387). Джеймс провел 1 410 матчей, Абдул-Джаббар — 1 560. После того, как Джеймс набрал 36 очков в третьей четверти, встреча была прервана на небольшую церемонию, игрока лично поздравил присутствовавший на матче 75-летний Абдул-Джаббар.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/MOPjtuzoSyA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я хочу поблагодарить уникальных фанатов “Лейкерс”, — сказал Джеймс. — Прошу каждого из вас поаплодировать Кариму. Это прекрасная жизнь, я благодарен всем — от семьи до одноклубников. Спасибо вам за проявленную любовь, вы позволили мне стать тем, кем я стал».

Джеймсу 38 лет, он является четырехкратным чемпионом НБА. Американец по четыре раза признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным баскетболистом финальной серии плей-офф. В составе сборной США нападающий дважды становился олимпийским чемпионом (2008, 2012) и завоевал бронзовую медаль Олимпиады (2004).

Абдул-Джаббар по ходу карьеры выступал за «Милуоки» (1969−1975) и «Лейкерс» (1975−1989). Американец шесть раз становился чемпионом НБА, вместе с ним «Милуоки» в 1971 году впервые стал победителем лиги. Баскетболист шесть раз признавался лучшим игроком регулярного чемпионата НБА и дважды становился самым ценным игроком финальной серии плей-офф.