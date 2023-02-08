Выше только Оскар. Леброн Джеймс побил «вечный» рекорд НБА по очкам

В любом виде спорта могут и должны быть «вечные» рекорды, покорение которых должно рассматриваться как появление кометы Чурюмова-Герасименко на расстоянии менее 0,5 а.е. от Земли.

В легкой атлетике дела несколько проще: ни скорость Ярмилы Кратохвиловой на 800 метров, ни ярость Усейна Болта на 100 метров, ни запуск молота Юрием Седых, ни запуск самого себя в длину Майклом Пауэллом в евклидовой системе координат пока что не могут быть побиты.

В командных видах спорта ситуация выглядит просто катастрофичной: 21 сезон подряд в одной команде Дирка Новицки, 2131 (!) игра подряд бейсболиста Кэла Рипкена. Есть еще Том Брэди со своими семью титулами чемпиона Супербоула, но он явно был прислан с планеты Миллера, чтобы Кристофер Нолан снял «Интерстеллар». Теперь в эту компанию органично вписался Леброн Джеймс.

Новый рекорд НБА по набранным очкам теперь составляет 38 388 (с середины 1980-х это достижение принадлежало Кариму Абдул-Джаббару и составляло 38 387 очков). Историческое попадание случилось за 11 секунд до конца матча с «Оклахомой».

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Долголетие

Майкл Джордан набрал двузначное число очков в ошеломляющих 866 играх подряд, прежде чем его серия прервалась. Леброн Джеймс набрал 10+ очков в 1125 играх подряд, и серия продолжает расти. Вот этот рекорд точно будет невозможно повторить.

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Серия из 10+ очков Леброна началась еще в сезоне 2007 года. С тех пор Леброн переезжал из Кливленда в Майами, обратно в Кливленд, а теперь в Лос-Анджелес.

В течение 1125 игр подряд, в которых он сыграл с 2007 года, Леброн ни разу не набрал менее 10 очков за игру. 10+ баллов. Ночь за ночью. Город за городом. Даже в свои 38 лет Леброн каждый вечер набирает двузначные очки.

Это почти ПЯТЬ СЕЗОНОВ игр. В каждом сезоне НБА проводится 82 игры, а это означает, что Леброн набрал более 10 очков в 13,7 играх сезона. Представьте себе на секунду, что карьеры большинства игроков в НБА даже не длятся 13,7 сезона! Этот рекорд, скорее всего, никогда не будет побит, и он является свидетельством стойкости и постоянства Леброна.

Леброн Джеймс и Карим Абдул-Джаббар

Но если вам просто нужны цифры, подумайте вот о чем. Только семнадцать игроков в истории НБА набрали 20 000 очков, 5 000 подборов и 5 000 передач за свою карьеру. Если Джеймс сыграет и в следующем сезоне, он, вероятно, превысит 40 000 очков, что означает, что он удвоит все эти вехи.

Будущие авторы «Спорт-Экспресса» могут смело вырезать эту табличку себе на стену и ждать, когда появится игрок, который сможет войти в этот замечательный список из очков, подборов, передач. Пока там только Леброн.

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30000/10000/10000

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Играя за каждую из «своих команд» — «Кавальерс», «Хит» и «Лейкерс», — Леброн набирал 40+ очков против каждой из команд НБА!

Самый молодой игрок, набиравший 30+ очков в среднем за сезон? Леброн (конечно же, Майкл мог сделать это тоже, но Его Воздушество попал в НБА как раз в 21 год).

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Самый возрастной игрок, набиравший 30+ очков в среднем за сезон? Леброн (Джордан 38-й и 39-й годы своей карьеры проводил после трехлетнего перерыва и с сигарой перед матчем, в перерыве матча и в момент пробития штрафных).

Уверенность

С первого своего дня нахождения в лиге, а лучше сказать, за два года до попадания в нее, Леброн был подвержен колоссальному вниманию со стороны СМИ. Вслед за этим следует и повышенное давление. Не все игроки его уровня способны были справиться с такой «внешней» нагрузкой.

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Кваме Браун так и не осознал, что ему приходилось играть в одной команде с Майклом Джорданом. Майкл Оловоканди так и не понял, что НБА — это лига атлетов, а не владельцев абонементов в рестораны быстрого питания. Первис Эллисон не мог или не хотел профессионально относиться к своему здоровью, что повлекло за собой постоянное место в лазарете и прозвище Вышедший-из-строя-Первис.

Переход в «Майами Хит» в результате «Решения» (объединение с Крисом Бошем и Дуэйном Уэйдом и создание Большой тройки) принесло с собой гигатонны хейта и два из трех чемпионств команды из Флориды.

Создание нового «Большого Трио» с Кайри Ирвингом и Кевином Лавом в «Кавальерс» подарило штату Огайо первый и пока что единственный (есть ощущение, что и в ближайшие лет десять ситуация не изменится) чемпионский баннер. Надо ли говорить, что весь мир обратил внимание на эту захолустную к тому времени команду? Конечно, тут можно припомнить еще три проигранных финала, но речь не об этом.

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Переход в «Лейкерс» в сезоне-2018/19 многими воспринимался как выход на благополучную пенсию и почивание на голливудских лаврах. Еще один титул в коллекцию Леброна и 17-й в копилку «Озерников» (кстати, сравнявший по этому показателю с «Бостоном»).

Фабула такова: куда бы ни шел Леброн, он сталкивался с давлением и создавал на этой почве победы.

Перспективы

Пару недель назад Владимир Гомельский заявил, что хотел бы сокращения времени перевода мяча из тыловой зоны в передовую и уменьшения времени на атаку. Безусловно, это повысит и без того безумную результативность в НБА, показываемую в последние три-четыре года. Можно добавить четырехочковые броски, как в лиге Айс Кьюба, запретить вообще фолить на звездах.

Увеличивающаяся интенсивность приведет с собой увеличение нагрузок и потенциально более быстрый «износ» карьеры баскетболиста. Восстановительная медицина улучшается, все идет вперед. Будет ли такой другой Леброн — посмотрим.

На момент начала написания этого материала цены на билеты на домашний матч «Лейкерс» 7 февраля против «Оклахома-Сити Тандер» выросли на 291 процент — с 235 до 920 долларов. На следующий матч против «Милуоки Бакс» это увеличение стало еще более шокирующим — на 160 процентов (с 474 до 1231 доллара).

В течение предшествующей рекорду недели отдельные категории «проходок» достигали цены в 10 000 долларов. Дальше — больше: за три дня полоток поднялся до 66 000, а буквально вчера кто-то заплатил и 100 000 долларов за один билет в первый ряд. Вот бы посмотреть на лицо этого добряка, если бы Джеймс не вышел на паркет! Кто будет против такого отношения к бизнесу? НБА должна «продлевать» карьеру Леброна как можно дольше, а еще лучше устроить «прощальный» тур в последний сезон карьеры великого баскетболиста.

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Если брать первую пятерку лидеров НБА по результативности, то у каждого из них было нечто особенное. У Карла Мэлоуна был Джон Стоктон (только не говорите, что его рекорды по результативным передачам и перехватам будут побиты. Коби Брайант родился с геном Черной Мамбы и инстинктом убийцы. Майкл Джордан… тоже вроде неплохо играл. Карим Абдул-Джаббар обладал самым смертельным оружием — «скай-хуком» (Мэджик Джонсон не всегда помогал Кариму). Леброн же показал всем, как должна развиваться карьера спортсмена (в любом виде спорта) при правильном отношении к делу и своему телу.

Наши бразильские коллеги обязательно должны передать большой привет Святой Руке — легендарному Оскару Шмидту. По разным подсчетам, игрок, введенный во все возможные залы баскетбольной славы, в том числе в НБА (там его представлял сам Ларри Берд), хотя не провел там ни одной минуты, набрал за карьеру более 49 000 очков. Леброн, тебе есть к чему стремиться!