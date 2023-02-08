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8 февраля, источник: Чемпионат.com

Баскетбольный матч в США закончился со счётом 4:2

Баскетбольный матч между мужскими командами старшей школы «Уэзерфорд» и «Анадарко», относящимися к штату Оклахома (США), стал объектом внимания из-за «футбольного» результата.

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Источник: AP 2022

Так, команды, проведшие полноценную баскетбольную игру, набрали 6 очков. Победу со счётом 4:2 одержал коллектив «Уэзерфорд».

В первой четверти ни одна из команд не смогла похвастаться результативностью, завершив отрезок всухую. В третьей же четверти игроки «Анадарко» отметились семиминутным владением мяча, прежде чем был зафиксирован фол и «Уэзерфорд» объявил о тайм-ауте.

Результат в очередной раз спровоцировал призыв к введению в штате 35-секундного ограничения на бросок. Примечательно, что голосование Ассоциации школ Оклахомы по данному вопросу в январе закончилось равенством голосов.

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