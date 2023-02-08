Баскетбольный матч в США закончился со счётом 4:2

В первой четверти ни одна из команд не смогла похвастаться результативностью, завершив отрезок всухую. В третьей же четверти игроки «Анадарко» отметились семиминутным владением мяча, прежде чем был зафиксирован фол и «Уэзерфорд» объявил о тайм-ауте.