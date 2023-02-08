Майкл Джордан отреагировал на рекорд Леброна Джеймса

Леброн стал лучшим бомбардиром лиги в матче регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (130:133), где он набрал 38 очков. После этого матча его результативность в НБА составляет 38 390 очков.



«Хочу поздравить Леброна с этим невероятным достижением. Это свидетельство его усердного труда, выносливости и отличного мастерства», — приводит слова Майкла Джордана TMZ Sports.



Ранее рекорд НБА по числу очков за карьеру принадлежал легендарному Кариму Абдул-Джаббару. В его активе 38 387 очков.