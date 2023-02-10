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10:26 (мск), источник: Sports.Ru

«Финикс» объявил о переходе в команду Кевина Дюрэнта

Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт (34 года, 208 см) официально перешел в «Финикс» в результате крупного обмена с «Бруклином».

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Источник: AP 2022

«Нетс» получили форвардов Микэла Бриджеса (26 лет, 198 см), Кэма Джонсона (26 лет, 203 см) и Джея Краудера (32 года, 198 см), четыре пика 1-го раунда и возможность обмена пиками в 2028 году.

«Санз» также получили форварда Ти Джей Уоррена (29 лет, 203 см).

«Мы рады приветствовать Кевина и Ти Джея в “Финиксе”. Оба они нацелены на набор очков и победы, оба выкладываются на площадке в каждом матче. Они сделают нас сильнее, мы очень рады этому», — заявил генеральный менеджер «Финикса» Джеймс Джонс.

Бруклинскому клубу достались незащищенные пики 2023-го, 2025-го, 2027-го и 2029-го годов.

Дюрэнт в нынешнем сезоне принял участие в 39 матчах, его средние показатели — 29,7 очка, 6,7 подбора и 5,3 передачи. Контракт суперзвезды НБА рассчитан до 2026 года. Кевин восстанавливается после травмы колена, но должен в ближайшее время вернуться в строй.

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