Снова вместе. Аффлек и Деймон сыграли в фильме про легендарные Air Jordan

Бен Аффлек снял фильм о партнерстве Майкла Джордана и Nike, в результате которого вышла легендарная модель кроссовок — Air Jordan. В Сети появился первый трейлер байопика Air.

Помимо того, что Аффлек написал еще и сценарий фильма, он также сыграл одну из главных ролей в нем — соучредителя Nike Фила Найта. Присоединился к актеру его друг Мэтт Деймон («Отступники», «Марсианин»), он воплотил на экране образ исполнительного директора бренда Сонни Ваккаро. Актера, который бы сыграл Майкла Джордана, в фильме нет.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Euy4Yu6B3nU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Все дело в том, что представители Nike, пытаясь уговорить игрока НБА сотрудничать, действовали через его родных и друзей. Поэтому в фильме появятся мать и отец баскетболиста. Их сыграют Виола Дэвис («Как избежать наказания за убийство», «Прислуга») и Джулиус Теннон («В лучах славы», «Джеймс Браун: Путь наверх») соответственно.

Премьера Air на больших экранах запланирована на 5 апреля. Затем фильм эксклюзивно появится на стриминговой платформе Amazon Prime.