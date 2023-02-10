Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Динамо М
Футбол. Зарубежный
22:30
Шальке-04
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
Ницца
Аяччо
Футбол. Зарубежный
23:00
Кадис
Жирона
Хоккей. НХЛ
11.02
Коламбус
Торонто
Хоккей. НХЛ
11.02
Рейнджерс
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
11.02
Чикаго
Аризона
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Вегас
15
Все события
16:34 (мск), источник: РБК Life

Снова вместе. Аффлек и Деймон сыграли в фильме про легендарные Air Jordan

Фильм расскажет историю сотрудничества продавца кроссовок и баскетболиста.

Наверх
Источник: AP 2022

Бен Аффлек снял фильм о партнерстве Майкла Джордана и Nike, в результате которого вышла легендарная модель кроссовок — Air Jordan. В Сети появился первый трейлер байопика Air.

Помимо того, что Аффлек написал еще и сценарий фильма, он также сыграл одну из главных ролей в нем — соучредителя Nike Фила Найта. Присоединился к актеру его друг Мэтт Деймон («Отступники», «Марсианин»), он воплотил на экране образ исполнительного директора бренда Сонни Ваккаро. Актера, который бы сыграл Майкла Джордана, в фильме нет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Все дело в том, что представители Nike, пытаясь уговорить игрока НБА сотрудничать, действовали через его родных и друзей. Поэтому в фильме появятся мать и отец баскетболиста. Их сыграют Виола Дэвис («Как избежать наказания за убийство», «Прислуга») и Джулиус Теннон («В лучах славы», «Джеймс Браун: Путь наверх») соответственно.

Премьера Air на больших экранах запланирована на 5 апреля. Затем фильм эксклюзивно появится на стриминговой платформе Amazon Prime.

Бен Аффлек и Мэтт Дэймон дружат с детства. Вместе они начинали и актерскую карьеру в Голливуде. За плечами у них несколько совместных фильмов. За сценарий фильма «Умница Уилл Хантинг» оба получили своего первого «Оскара» в 1998 году. В ноябре прошлого года Аффлек и Деймон основали собственную кинокомпанию. В Artists Equity Аффлек занял должность исполнительного директора, а Деймон получил кресло главного креативного директора.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Прекратила общение или уехала: что стало с героинями «Папиных дочек»
5 вещей из СССР, которыми пользуются во всем мире до сих пор
Фоторепортажи
15Криштиану Роналду в новом клубе
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь