Снова вместе. Аффлек и Деймон сыграли в фильме про легендарные Air Jordan
Фильм расскажет историю сотрудничества продавца кроссовок и баскетболиста.
Фильм расскажет историю сотрудничества продавца кроссовок и баскетболиста.
Бен Аффлек снял фильм о партнерстве Майкла Джордана и Nike, в результате которого вышла легендарная модель кроссовок — Air Jordan. В Сети появился первый трейлер байопика Air.
Помимо того, что Аффлек написал еще и сценарий фильма, он также сыграл одну из главных ролей в нем — соучредителя Nike Фила Найта. Присоединился к актеру его друг Мэтт Деймон («Отступники», «Марсианин»), он воплотил на экране образ исполнительного директора бренда Сонни Ваккаро. Актера, который бы сыграл Майкла Джордана, в фильме нет.
Все дело в том, что представители Nike, пытаясь уговорить игрока НБА сотрудничать, действовали через его родных и друзей. Поэтому в фильме появятся мать и отец баскетболиста. Их сыграют Виола Дэвис («Как избежать наказания за убийство», «Прислуга») и Джулиус Теннон («В лучах славы», «Джеймс Браун: Путь наверх») соответственно.
Премьера Air на больших экранах запланирована на 5 апреля. Затем фильм эксклюзивно появится на стриминговой платформе Amazon Prime.
Бен Аффлек и Мэтт Дэймон дружат с детства. Вместе они начинали и актерскую карьеру в Голливуде. За плечами у них несколько совместных фильмов. За сценарий фильма «Умница Уилл Хантинг» оба получили своего первого «Оскара» в 1998 году. В ноябре прошлого года Аффлек и Деймон основали собственную кинокомпанию. В Artists Equity Аффлек занял должность исполнительного директора, а Деймон получил кресло главного креативного директора.