«Милуоки» одержал победу над «Клипперс» в матче НБА
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. «Милуоки Бакс» переиграл «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. «Милуоки Бакс» переиграл «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 119:106 (22:27, 32:24, 27:25, 38:30) в пользу гостей. В составе победителей самым результативным игроком стал Яннис Адетокунбо, набравший 35 очков. Дабл-дабл оформил центровой «Бакс» Брук Лопес (22 очка и 15 подборов). У хозяев 20 очков в активе Брэндона Бостона. Также дабл-даблом отметился Пол Джордж (19 очков и 11 подборов).
Результаты других матчей:
«Индиана Пэйсерс» — «Финикс Санс» — 104:117;
«Филадельфия Сиксерс» — «Нью-Йорк Никс» — 119:108;
«Детройт Пистонс» — «Сан-Антонио Сперс» — 138:131 OT;
«Бостон Селтикс» — «Шарлотт Хорнетс» — 127:116;
«Торонто Рэпторс» — «Юта Джаз» — 116:122;
«Майами Хит» — «Хьюстон Рокетс» — 97:95;
«Мемфис Гриззлис» — «Миннесота Тимбервулвз» — 128:107;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Кливленд Кавальерс» — 107:118;
«Сакраменто Кингз» — «Даллас Маверикс» — 114:122;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 129:138.