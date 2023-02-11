«Милуоки» одержал победу над «Клипперс» в матче НБА

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 119:106 (22:27, 32:24, 27:25, 38:30) в пользу гостей. В составе победителей самым результативным игроком стал Яннис Адетокунбо, набравший 35 очков. Дабл-дабл оформил центровой «Бакс» Брук Лопес (22 очка и 15 подборов). У хозяев 20 очков в активе Брэндона Бостона. Также дабл-даблом отметился Пол Джордж (19 очков и 11 подборов).