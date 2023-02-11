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11:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Милуоки» одержал победу над «Клипперс» в матче НБА

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. «Милуоки Бакс» переиграл «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 119:106 (22:27, 32:24, 27:25, 38:30) в пользу гостей. В составе победителей самым результативным игроком стал Яннис Адетокунбо, набравший 35 очков. Дабл-дабл оформил центровой «Бакс» Брук Лопес (22 очка и 15 подборов). У хозяев 20 очков в активе Брэндона Бостона. Также дабл-даблом отметился Пол Джордж (19 очков и 11 подборов).

Результаты других матчей:

«Индиана Пэйсерс» — «Финикс Санс» — 104:117;

«Филадельфия Сиксерс» — «Нью-Йорк Никс» — 119:108;

«Детройт Пистонс» — «Сан-Антонио Сперс» — 138:131 OT;

«Бостон Селтикс» — «Шарлотт Хорнетс» — 127:116;

«Торонто Рэпторс» — «Юта Джаз» — 116:122;

«Майами Хит» — «Хьюстон Рокетс» — 97:95;

«Мемфис Гриззлис» — «Миннесота Тимбервулвз» — 128:107;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Кливленд Кавальерс» — 107:118;

«Сакраменто Кингз» — «Даллас Маверикс» — 114:122;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 129:138.

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