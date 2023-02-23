Расселл Уэстбрук перешёл в «Лос-Анджелес Клипперс»

«Расселл — один из самых взрывных и конкурентоспособных игроков в НБА. У него много сильных качетсв, которые могут принести пользу нашей команде. Кроме того, у него присутствует желание выиграть чемпионат. Мы рады приветствовать его и его семью», — сказал президент «Клипперс» по баскетбольным операциям Лоуренс Франк.