«Сакраменто» и «Клипперс» провели самый результативный матч НБА в XXI веке

У «Сакраменто» самым результативным игроком стал Малик Монк, набравший 45 очков. В составе «Клипперс» самым результативным игроком стал Кавай Леонард (44). Дабл-дабл сделали баскетболисты «Клипперс» Пол Джордж (34 очка, 10 подборов), Рассел Уэстбрук (17 очков, 14 передач) и Мэйсон Пламли (10 очков, 10 подборов), а также игроки «Сакраменто» Домантас Сабонис (20 очков, 10 подборов) и Де’Аарон Фокс (42 очка, 12 передач).

Для разыгрывающего защитника «Клипперс» Уэстбрука данный матч стал дебютным в составе команды. Помимо дабл-дабла 34-летний баскетболист сделал пять подборов, проведя на площадке 39 минут. Уэстбрук стал рекордсменом команды, набрав самое большое количество голевых передач в дебютной встрече.

Матч «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто» стал самым результативным в НБА в XXI веке, команды набрали 351 очко. Данная игра побила рекорд встречи сезона-2018/19 между «Чикаго Буллз» и «Атланта Хокс» (168:161), когда команды на двоих набрали 329 очков. Кроме того, встреча «Клипперс» — «Сакраменто» вышла на второе место по результативности в истории НБА. Рекорд лиги был зафиксирован 13 декабря 1983 года в матче «Детройт Пистонс» — «Денвер Наггетс» (186:184), у команд на двоих 370 очков.