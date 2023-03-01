СМИ: вдова Брайанта получит $28 миллионов по делу о фото места гибели мужа

Брайант погиб на 42-м году жизни в результате крушения вертолета в Калифорнии 26 января 2020 года. На борту также находились его 13-летняя дочь и еще семь человек. Никто не выжил. После трагедии Ванесса Брайант подала в суд иск, в котором шериф округа Лос-Анджелес и сотрудники пожарной охраны обвинялись в использовании своих личных телефонов для фотосъемки места крушения, несмотря на то, что у них не было на это законных оснований. Позднее эти кадры просочились в сеть.
Мировое соглашение также разрешает все неурегулированные претензии и любые будущие претензии детей Брайанта. Почти 30 миллионов долларов компенсации семье Брайант включают в себя 16 миллионов, присужденных Ванессе в августе федеральным судом США.
Брайант, пятикратный чемпион НБА, завершивший карьеру в 2016 году, выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» на протяжении 20 сезонов, 18 раз участвовал в Матче всех звезд, был признан самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата и дважды самым ценным игроком финальной серии плей-офф.