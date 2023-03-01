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13:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: вдова Брайанта получит $28 миллионов по делу о фото места гибели мужа

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Вдова погибшего баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Кобе Брайанта Ванесса Брайант достигла мирового соглашения на 28,85 миллионов долларов по делу о фотографиях, сделанных на месте крушения вертолета, где погиб ее супруг, сообщает NBC News.

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Источник: AP 2022

Брайант погиб на 42-м году жизни в результате крушения вертолета в Калифорнии 26 января 2020 года. На борту также находились его 13-летняя дочь и еще семь человек. Никто не выжил. После трагедии Ванесса Брайант подала в суд иск, в котором шериф округа Лос-Анджелес и сотрудники пожарной охраны обвинялись в использовании своих личных телефонов для фотосъемки места крушения, несмотря на то, что у них не было на это законных оснований. Позднее эти кадры просочились в сеть.

Мировое соглашение также разрешает все неурегулированные претензии и любые будущие претензии детей Брайанта. Почти 30 миллионов долларов компенсации семье Брайант включают в себя 16 миллионов, присужденных Ванессе в августе федеральным судом США.

Брайант, пятикратный чемпион НБА, завершивший карьеру в 2016 году, выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» на протяжении 20 сезонов, 18 раз участвовал в Матче всех звезд, был признан самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата и дважды самым ценным игроком финальной серии плей-офф.

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