Текущие события
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Авангард
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург
Автомобилист
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Анахайм
52
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
Торпедо
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Сент-Луис
62
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Сан-Хосе
60
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Калгари
Б
01
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Баффало
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Каролина
Б
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Торонто
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Коламбус
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Филадельфия
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Вегас
21
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Милан
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
7.03
Бенфика
Брюгге
51
Футбол. Еврокубки
7.03
Челси
Боруссия Д
20
Все события
10:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дабл-дабл Дэвиса помог «Лейкерс» победить «Мемфис»

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Мемфис Гриззлис» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Наверх
Источник: Reuters

Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 112:103 (23:21, 33:36, 26:23, 30:23). Самым результативным игроком матча стал Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл (30 очков, 22 подбора). У «Мемфиса» больше всех очков набрал Джарен Джексон (26). В составе гостей дабл-дабл записал на свой счет Ксавьер Тиллман (11 очков, 10 подборов).

Матч с «Лейкерс» пропустил защитник «Мемфиса» Джа Морант. Ранее лига начала расследование в отношении игрока после его прямого эфира в Instagram* (запрещена в России как экстремистская). Во время трансляции 23-летний Морант позировал с пистолетом в руке в ночном клубе.

«Мемфис» с 38 победами в 64 матчах занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Команда потерпела третье поражение подряд. «Лейкерс» с 32 победами в 66 играх идут на Западе на девятой позиции.

Результаты других матчей:

  • «Детройт» — «Вашингтон» — 117:119;
  • «Орландо» — «Милуоки» — 123:134;
  • «Миннесота» — «Филадельфия» — 94:117;
  • «Нью-Йорк» — «Шарлотт» — 105:112;
  • «Оклахома-Сити» — «Голден Стэйт» — 137:128;
  • «Хьюстон» — «Бруклин» — 96:118;
  • «Даллас» — «Юта» — 120:116.

* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Винер отстранили от работы на два года. Что происходит?
Фанаты пожирают взглядом: кто самая сексуальная футболистка Европы
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь