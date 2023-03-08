Дабл-дабл Дэвиса помог «Лейкерс» победить «Мемфис»

Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 112:103 (23:21, 33:36, 26:23, 30:23). Самым результативным игроком матча стал Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл (30 очков, 22 подбора). У «Мемфиса» больше всех очков набрал Джарен Джексон (26). В составе гостей дабл-дабл записал на свой счет Ксавьер Тиллман (11 очков, 10 подборов).

Матч с «Лейкерс» пропустил защитник «Мемфиса» Джа Морант. Ранее лига начала расследование в отношении игрока после его прямого эфира в Instagram* (запрещена в России как экстремистская). Во время трансляции 23-летний Морант позировал с пистолетом в руке в ночном клубе.

«Мемфис» с 38 победами в 64 матчах занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Команда потерпела третье поражение подряд. «Лейкерс» с 32 победами в 66 играх идут на Западе на девятой позиции.

Результаты других матчей:

«Детройт» — «Вашингтон» — 117:119;

«Орландо» — «Милуоки» — 123:134;

«Миннесота» — «Филадельфия» — 94:117;

«Нью-Йорк» — «Шарлотт» — 105:112;

«Оклахома-Сити» — «Голден Стэйт» — 137:128;

«Хьюстон» — «Бруклин» — 96:118;

«Даллас» — «Юта» — 120:116.