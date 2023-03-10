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11:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Голден Стэйт» потерпел разгромное поражение в НБА

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. «Голден Стэйт Уорриорз» потерпел разгромное поражение от «Мемфис Гриззлис» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2022

Встреча, прошедшая в Мемфисе, завершилась со счетом 131:110 (48:28, 29:31, 22:34, 32:17) в пользу хозяев. В составе победителей дабл-даблом отметился Тайс Джонс (22 очка и 11 передач). У гостей самым результативным игроком стал Стефен Карри, набравший 29 очков.

«Голден Стэйт» потерпел третье поражение подряд в регулярном чемпионате. Команда занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, «Мемфис» располагается на второй строчке.

Результаты других матчей:

  • «Орландо Мэджик» — «Юта Джаз» — 124:131;
  • «Индиана Пэйсерс» — «Хьюстон Рокетс» — 134:125 OT;
  • «Детройт Пистонс» — «Шарлотт Хорнетс» — 103:113;
  • «Милуоки Бакс» — «Бруклин Нэтс» — 118:113;
  • «Сакраменто Кингз» — «Нью-Йорк Никс» — 122:117.

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