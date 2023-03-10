«Голден Стэйт» потерпел разгромное поражение в НБА

Встреча, прошедшая в Мемфисе, завершилась со счетом 131:110 (48:28, 29:31, 22:34, 32:17) в пользу хозяев. В составе победителей дабл-даблом отметился Тайс Джонс (22 очка и 11 передач). У гостей самым результативным игроком стал Стефен Карри, набравший 29 очков.