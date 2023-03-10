«Голден Стэйт» потерпел разгромное поражение в НБА
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. «Голден Стэйт Уорриорз» потерпел разгромное поражение от «Мемфис Гриззлис» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. «Голден Стэйт Уорриорз» потерпел разгромное поражение от «Мемфис Гриззлис» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Мемфисе, завершилась со счетом 131:110 (48:28, 29:31, 22:34, 32:17) в пользу хозяев. В составе победителей дабл-даблом отметился Тайс Джонс (22 очка и 11 передач). У гостей самым результативным игроком стал Стефен Карри, набравший 29 очков.
«Голден Стэйт» потерпел третье поражение подряд в регулярном чемпионате. Команда занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, «Мемфис» располагается на второй строчке.
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