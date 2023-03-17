«Денвер» первым на Западе вышел в плей-офф НБА
«Денвер Наггетс» победил «Детройт Пистонс» первым на Западе вышел в плей-офф НБА.
«Денвер Наггетс» победил «Детройт Пистонс» первым на Западе вышел в плей-офф НБА.
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. «Денвер Наггетс» на выезде выиграл у «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Детройте завершилась со счетом 119:100 (29:28, 29:36, 28:22, 33:14) в пользу гостей, в составе которых по дабл-даблу оформили Никола Йокич (30 очков, 10 подборов) и Джамал Мюррей (19 очков, 10 результативных передач). У хозяев самым результативным стал Родни Макгрудер (20 очков), дабл-дабл сделал Джейлен Дюрен (15 очков, 13 подборов).
«Денвер» (47 побед, 23 поражения) стал первой командой Западной конференции, гарантировавшей себе участие в плей-офф НБА. Команда также досрочно выиграла Северо-Западный дивизион лиги. «Детройт» (16 побед, 55 поражений) идет последним, 15-м на Востоке.
Ранее в плей-офф НБА пробился «Милуоки Бакс» от Восточной конференции.
Результаты остальных матчей: