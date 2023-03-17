«Денвер» первым на Западе вышел в плей-офф НБА

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. «Денвер Наггетс» на выезде выиграл у «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Детройте завершилась со счетом 119:100 (29:28, 29:36, 28:22, 33:14) в пользу гостей, в составе которых по дабл-даблу оформили Никола Йокич (30 очков, 10 подборов) и Джамал Мюррей (19 очков, 10 результативных передач). У хозяев самым результативным стал Родни Макгрудер (20 очков), дабл-дабл сделал Джейлен Дюрен (15 очков, 13 подборов).