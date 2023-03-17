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11:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Денвер» первым на Западе вышел в плей-офф НБА

«Денвер Наггетс» победил «Детройт Пистонс» первым на Западе вышел в плей-офф НБА.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. «Денвер Наггетс» на выезде выиграл у «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Детройте завершилась со счетом 119:100 (29:28, 29:36, 28:22, 33:14) в пользу гостей, в составе которых по дабл-даблу оформили Никола Йокич (30 очков, 10 подборов) и Джамал Мюррей (19 очков, 10 результативных передач). У хозяев самым результативным стал Родни Макгрудер (20 очков), дабл-дабл сделал Джейлен Дюрен (15 очков, 13 подборов).

«Денвер» (47 побед, 23 поражения) стал первой командой Западной конференции, гарантировавшей себе участие в плей-офф НБА. Команда также досрочно выиграла Северо-Западный дивизион лиги. «Детройт» (16 побед, 55 поражений) идет последним, 15-м на Востоке.

Ранее в плей-офф НБА пробился «Милуоки Бакс» от Восточной конференции.

Результаты остальных матчей:

  • «Бруклин» — «Сакраменто» — 96:101,
  • «Торонто» — «Оклахома-Сити» — 128:111,
  • «Милуоки» — «Индиана» — 123:139,
  • «Финикс» — «Орландо» — 116:113.

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