СМИ: Майкл Джордан может продать акции клуба НБА «Шарлотт»
Джордан выкупил пакет акций клуба в 2010 году.
Джордан выкупил пакет акций клуба в 2010 году.
ТАСС, 17 марта. Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Шарлотт» Майкл Джордан ведет переговоры о продаже клуба. Об этом в пятницу сообщает телеканал ESPN.
По информации телеканала, контрольный пакет акций «Шарлотт» будет продан группе, возглавляемой миноритарным владельцем клуба Гейбом Плоткиным и миноритарным владельцем «Атланты» Риком Шнэллом. Источник телеканала заявил, что в случае продажи Джордан останется владельцем миноритарной доли «Шарлотт».
Джордан выкупил пакет акций «Шарлотт» в 2010 году. С тех пор команда дважды выходила в плей-офф НБА (сезоны-2013/14 и 2015/16), каждый раз уступая в первом раунде. В текущем сезоне «Шарлотт» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
Джордану 60 лет, в период игровой карьеры он выступал за «Чикаго» и «Вашингтон». Американец является шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго» (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998). Вместе со сборной США Джордан дважды становился победителем Олимпийских игр (1984, 1992).