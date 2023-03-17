СМИ: Майкл Джордан может продать акции клуба НБА «Шарлотт»

ТАСС, 17 марта. Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Шарлотт» Майкл Джордан ведет переговоры о продаже клуба. Об этом в пятницу сообщает телеканал ESPN.

По информации телеканала, контрольный пакет акций «Шарлотт» будет продан группе, возглавляемой миноритарным владельцем клуба Гейбом Плоткиным и миноритарным владельцем «Атланты» Риком Шнэллом. Источник телеканала заявил, что в случае продажи Джордан останется владельцем миноритарной доли «Шарлотт».

Джордан выкупил пакет акций «Шарлотт» в 2010 году. С тех пор команда дважды выходила в плей-офф НБА (сезоны-2013/14 и 2015/16), каждый раз уступая в первом раунде. В текущем сезоне «Шарлотт» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции.