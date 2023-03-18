Дерозан набрал 49 очков в победном матче «Чикаго» в НБА
«Чикаго» благодаря 49 очкам и 14 подборам Дерозана обыграл «Миннесоту» в матче НБА.
«Чикаго» благодаря 49 очкам и 14 подборам Дерозана обыграл «Миннесоту» в матче НБА.
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. «Чикаго Буллз» обыграл в овертайме клуб «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Чикаго завершилась со счетом 139:131 (28:32, 26:27, 26:31, 33:23, 26:18) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Демар Дерозан из Чикаго, на счету которого 49 очков. Он также оформил дабл-дабл, сделав 14 подборов. В составе соперника больше всех очков набрал Майк Конли (28).
Результаты других матчей игрового дня: