Дерозан набрал 49 очков в победном матче «Чикаго» в НБА

Встреча в Чикаго завершилась со счетом 139:131 (28:32, 26:27, 26:31, 33:23, 26:18) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Демар Дерозан из Чикаго, на счету которого 49 очков. Он также оформил дабл-дабл, сделав 14 подборов. В составе соперника больше всех очков набрал Майк Конли (28).