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11:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дерозан набрал 49 очков в победном матче «Чикаго» в НБА

«Чикаго» благодаря 49 очкам и 14 подборам Дерозана обыграл «Миннесоту» в матче НБА.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. «Чикаго Буллз» обыграл в овертайме клуб «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Чикаго завершилась со счетом 139:131 (28:32, 26:27, 26:31, 33:23, 26:18) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Демар Дерозан из Чикаго, на счету которого 49 очков. Он также оформил дабл-дабл, сделав 14 подборов. В составе соперника больше всех очков набрал Майк Конли (28).

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Шарлотт» — «Филадельфия» — 82:121;
  • «Атланта» — «Голден Стэйт» — 127:119;
  • «Кливленд» — «Вашингтон» — 117:94;
  • «Сан-Антонио» — «Мемфис» — 120:126 (ОТ);
  • «Хьюстон» — «Нью-Орлеан» — 114:112;
  • «Портленд» — «Бостон» — 112:126;
  • «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Даллас» — 110:111.

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