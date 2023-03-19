Действующий чемпион НБА потерпел одиннадцатое поражение подряд в гостях
Действующий чемпион НБА «Голден Стэйт» потерпел в гостях одиннадцатое поражение подряд.
Действующий чемпион НБА «Голден Стэйт» потерпел в гостях одиннадцатое поражение подряд.
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Клуб «Голден Стэйт Уорриорз» проиграл «Мемфис Гриззлис» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Мемфисе завершилась со счетом 133:119 (33:23, 38:36, 33:41, 29:19) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Джарен Джексон из «Мемфиса», на счету которого 31 очко. В составе проигравших больше всех оков набрал Джонатан Куминга (24).
«Голден Стэйт» потерпел 11-е поражение подряд в гостевых матах «регулярки». Действующий чемпион НБА лидирует в лиге по количеству проигранных гостевых матчей (29).
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