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10:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Действующий чемпион НБА потерпел одиннадцатое поражение подряд в гостях

Действующий чемпион НБА «Голден Стэйт» потерпел в гостях одиннадцатое поражение подряд.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Клуб «Голден Стэйт Уорриорз» проиграл «Мемфис Гриззлис» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Мемфисе завершилась со счетом 133:119 (33:23, 38:36, 33:41, 29:19) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Джарен Джексон из «Мемфиса», на счету которого 31 очко. В составе проигравших больше всех оков набрал Джонатан Куминга (24).

«Голден Стэйт» потерпел 11-е поражение подряд в гостевых матах «регулярки». Действующий чемпион НБА лидирует в лиге по количеству проигранных гостевых матчей (29).

Другие результаты игрового дня:

  • «Индиана» — «Филадельфия» — 121:141;
  • «Торонто» — «Миннесота» — 122:107;
  • «Вашингтон» — «Сакраменто» — 118:132;
  • «Чикаго» — «Майами» — 113:99;
  • «Юта» — «Бостон» — 118:117.

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