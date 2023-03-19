Действующий чемпион НБА потерпел одиннадцатое поражение подряд в гостях

Встреча в Мемфисе завершилась со счетом 133:119 (33:23, 38:36, 33:41, 29:19) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Джарен Джексон из «Мемфиса», на счету которого 31 очко. В составе проигравших больше всех оков набрал Джонатан Куминга (24).