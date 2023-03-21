Рэндл набрал 57 очков в матче НБА против «Миннесоты»

Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 140:134 (42:32, 37:38, 30:38, 31:26) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Джулиус Рэндл, в активе которого 57 очков. Это личный рекорд 28-летнего форварда, больше очков в одном матче НБА, чем Рэндл, набирали два игрока в истории «Нью-Йорка» — Кармело Энтони (62 в 2014 году) и Бернард Кинг (60 в 1984 году). 57 очков также набирал Ричи Герин — в 1959 году. Дабл-дабл на счету его партнера по команде Джалена Брансона (23 очка, 10 передач). У «Миннесоты» больше всех очков набрал Торин Принс (35), дабл-дабл оформил Майк Конли (24 очка, 11 передач).