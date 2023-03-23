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00:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Это убивает ваши навыки». Игрок НБА объяснил, почему ему не нравится игра Леброна

Игрок клуба НБА «Оклахома Сити-Тандер», канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер высказался о четырёхкратном чемпионе лиги и звезде «Лос-Анджелес Лейкерс», американце Леброне Джеймсе.

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Источник: AP 2022

«Его игра… Мне никогда не нравилась его игра. Когда я был моложе, он казался мне невероятно атлетичным, я не такой. У него большая сила при росте 206 см, чего у меня также нет. Это всё убивает ваши навыки», — сказал Гилджес-Александер в подкасте Pass The Rock.

В нынешнем сезоне Леброн Джеймс принял участие в 47 матчах, в которых набирал в среднем 29,5 очка, совершал 8,4 подбора и отдавал 6,9 результативной передачи.

Ранее главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм сообщил, что команда рассчитывает на возвращение Джеймса до конца регулярного чемпионата.

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