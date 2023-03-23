«Это убивает ваши навыки». Игрок НБА объяснил, почему ему не нравится игра Леброна

«Его игра… Мне никогда не нравилась его игра. Когда я был моложе, он казался мне невероятно атлетичным, я не такой. У него большая сила при росте 206 см, чего у меня также нет. Это всё убивает ваши навыки», — сказал Гилджес-Александер в подкасте Pass The Rock.