«Это убивает ваши навыки». Игрок НБА объяснил, почему ему не нравится игра Леброна

«Его игра… Мне никогда не нравилась его игра. Когда я был моложе, он казался мне невероятно атлетичным, я не такой. У него большая сила при росте 206 см, чего у меня также нет. Это всё убивает ваши навыки», — сказал Гилджес-Александер в подкасте Pass The Rock.
В нынешнем сезоне Леброн Джеймс принял участие в 47 матчах, в которых набирал в среднем 29,5 очка, совершал 8,4 подбора и отдавал 6,9 результативной передачи.
Ранее главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм сообщил, что команда рассчитывает на возвращение Джеймса до конца регулярного чемпионата.