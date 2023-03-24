«Нью-Орлеан» благодаря трипл-даблу Ингрэма победил в матче НБА

Встреча в Новом Орлеане завершилась со счетом 115:96 (37:24, 25:33, 26:24, 27:15) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал легкий форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм, на счету которого 30 очков. Он также совершил 11 подборов и отдал 10 результативных передач, оформив трипл-дабл. В составе соперника больше всех набрал Пи Джей Вашингтон (18).