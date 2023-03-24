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11:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Нью-Орлеан» благодаря трипл-даблу Ингрэма победил в матче НБА

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. «Нью-Орлеан Пеликанс» обыграл «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: Reuters

Встреча в Новом Орлеане завершилась со счетом 115:96 (37:24, 25:33, 26:24, 27:15) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал легкий форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм, на счету которого 30 очков. Он также совершил 11 подборов и отдал 10 результативных передач, оформив трипл-дабл. В составе соперника больше всех набрал Пи Джей Вашингтон (18).

Результаты других матчей дня:

«Орландо Мэджик» — «Нью-Йорк Никс» — 111:106,

«Бруклин Нетс» — «Кливленд Кавальерс» — 114:116,

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 127:105.

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