«Нью-Орлеан» благодаря трипл-даблу Ингрэма победил в матче НБА
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. «Нью-Орлеан Пеликанс» обыграл «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. «Нью-Орлеан Пеликанс» обыграл «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Новом Орлеане завершилась со счетом 115:96 (37:24, 25:33, 26:24, 27:15) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал легкий форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм, на счету которого 30 очков. Он также совершил 11 подборов и отдал 10 результативных передач, оформив трипл-дабл. В составе соперника больше всех набрал Пи Джей Вашингтон (18).
Результаты других матчей дня:
«Орландо Мэджик» — «Нью-Йорк Никс» — 111:106,
«Бруклин Нетс» — «Кливленд Кавальерс» — 114:116,
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 127:105.