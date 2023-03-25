«Лейкерс» благодаря 37 очкам и 14 подборам Дэвиса обыграли «Оклахому-Сити»

Встреча в Лос-Анджелесе закончилась победой хозяев со счетом 116:111 (41:25, 33:41,19:26, 23:19). Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Лейкерс» Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 37 очков и 14 подборов. У гостей дабл-дабл на счету Джоша Гидди (27 очков и 18 подборов).