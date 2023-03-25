«Лейкерс» благодаря 37 очкам и 14 подборам Дэвиса обыграли «Оклахому-Сити»
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Оклахому-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Оклахому-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лос-Анджелесе закончилась победой хозяев со счетом 116:111 (41:25, 33:41,19:26, 23:19). Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Лейкерс» Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 37 очков и 14 подборов. У гостей дабл-дабл на счету Джоша Гидди (27 очков и 18 подборов).
«Лейкерс» (37 побед в 74 играх) занимают седьмое место в таблице Западной конференции, где «Оклахома-Сити» (36 побед в 74 играх) идет на десятой позиции.
Результаты других матчей дня:
«Бостон» — «Индиана» — 120:95;
«Вашингтон» — «Сан-Антонио» — 136:124;
«Торонто» — «Детройт» — 118:97;
«Мемфис» — «Хьюстон» — 151:114;
«Даллас» — «Шарлотт» — 109:117;
«Юта» — «Милуоки» — 116:144;
«Голден Стэйт» — «Филадельфия» — 120:112;
«Портленд» — «Чикаго» — 96:124;
«Сакраменто» — «Финикс» — 135:127.