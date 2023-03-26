Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Милуоки» в матче НБА
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Клуб «Денвер Наггетс» обыграл «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Клуб «Денвер Наггетс» обыграл «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Денвере завершилась со счетом 129:106 (37:38, 26:28, 34:19, 32:21) в пользу хозяев. Самыми результативными игроками матча стали Яннис Адетокунбо из «Милуоки» (31 очко) и центровой «Денвера» Никола Йокич (31). Серб также записал на свой счет 11 передач.
«Денвер», ранее гарантировавший себе место в плей-офф, лидирует в турнирной таблице Западной конференции, одержав 50 побед в 74 матчах. «Милуоки», также досрочно вышедший в плей-офф, с 53 победами идет первым на Востоке.
Результаты других матчей дня:
«Атланта» — «Индиана» — 143:130; «Майами» — «Бруклин» — 100:129; «Сакраменто» — «Юта» — 121:113; «Финикс» — «Филадельфия» — 125:105; «Лос-Анджелес Клипперс» — «Нью-Орлеан» — 110:131.