Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Милуоки» в матче НБА

Встреча в Денвере завершилась со счетом 129:106 (37:38, 26:28, 34:19, 32:21) в пользу хозяев. Самыми результативными игроками матча стали Яннис Адетокунбо из «Милуоки» (31 очко) и центровой «Денвера» Никола Йокич (31). Серб также записал на свой счет 11 передач.

«Денвер», ранее гарантировавший себе место в плей-офф, лидирует в турнирной таблице Западной конференции, одержав 50 побед в 74 матчах. «Милуоки», также досрочно вышедший в плей-офф, с 53 победами идет первым на Востоке.