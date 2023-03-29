Жених певицы Адель — воротила из мира НБА. Продавал майки из багажника, а теперь дружит с Леброном

В конце февраля 2023 года стало известно о том, что лауреат пятнадцати премий «Грэмми» британская поп-звезда Адель помолвлена. Избранник знаменитой исполнительницы, с которым она состоит в отношениях, — 41-летний Рич Пол, важная фигура в мире спорта. C 2012 года он является основателем и владельцем агентства Klutch Sports Group, первым клиентом которого стал тогда же будущий обладатель рекорда НБА по набранным очкам Леброн Джеймс.

Случайное знакомство перевернуло жизнь паренька

У Рича Пола было непростое детство в не самом благополучном районе Кливленда. Его отец держал небольшой продуктовый магазин и фактически воспитывал сына в одиночку — мать страдала от наркотической зависимости. Пол мечтал стать профессиональным спортсменом, но особых задатков у него для этого не было. С образованием тоже не сложилось — обучение 18-летнему Ричу пришлось прервать из-за смерти отца.

В тот момент будущий влиятельный агент сделал первый шаг в мир спорта — он начал продавать спортивные ретромайки буквально из багажника своей машины. Три года спустя именно приметное джерси уже не существовавшей на тот момент команды НФЛ «Хьюстон Ойлерс» привлекло внимание молодого баскетбольного таланта Леброна Джеймса. Судьбоносная встреча произошла в аэропорту Акрон-Кантон в штате Огайо. Леброн и Рич разговорились, обменялись номерами и вскоре стали хорошими друзьями. Вскоре Джеймса задрафтовали «Кавальерс», а Пол вошел в ближайшее окружение баскетболиста, известное как «четыре всадника».

По протекции друга Рич пристроился в одно из самых авторитетных агентств США — существующую с 1975 года компанию CAA (Creative Artists Agency). Для понимания масштаба: в 2023 году CAA представляет интересы не только спортсменов, но и суперзвезд кино, таких как Педро Паскаль, Брендан Фрейзер, Виола Дэвис и Дженна Ортега.

Свой счастливый билет Рич Пол не потратил зря: в агентстве он работал восемь лет под руководством тогдашнего агента Леброна — Леона Роуза, нарабатывал связи, изучал кухню и то, как устроен мир спортивной юриспруденции и маркетинга. В 2012 году экс-продавец футболок из гетто основал собственную компанию, переманил Джеймса и рванул к успеху.

Боролся с дискриминацией и будоражил общественность громким трансфером

В 2019 году Рич Пол вошел в историю, став инициатором отмены правила NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта). Согласно ему агентскую деятельность мог вести только обладатель как минимум диплома бакалавра. У Пола же высшего образования не было в принципе. Рич заявил, что это дискриминация, и выиграл дело. В том же году агент провернул громкий обмен Энтони Дэвиса из «Нового Орлеана» в «Лос-Анджелес Лейкерс». Эта сделка вызвала волну возмущения и прославила Рича Пола. «Лейкерс» же она позволила собрать дрим-тим, которая с Леброном и Дэвисом в составе с первой попытки выиграла перстни чемпионов НБА.

После такого успеха в Klutch Sports Group выстроилась очередь желающих работать с Полом. Рич расширил свои интересы и на американский футбол, и на женский баскетбол. В последнем самым громким его трансфером стал перевоз в WNBA Ли Мэн. Атакующая защитница сборной Китая, на Кубке мира-2022 ставшая в составе сборной не только обладательницей серебряной медали, но и вошедшая в пятерку самых результативных на турнире, согласилась попробовать себя в новых условиях в возрасте 28 лет.

В НБА у Пола солидное портфолио клиентов — на контракте у него четверо участников Матча всех звезд-2023: Леброн, Энтони Эдвардс, Де’Арон Фокс и Скотти Пиппен — младший.

Отношения же с главной звездой в его жизни — с Аделью — начались несколько лет назад как раз с шутки про контракт. На вечеринке подвыпившая певица в ответ на попытки Пола познакомиться заявила: «Хочешь подписать меня. Я теперь спортсменка». Именно юмор стал основой для личного счастья Рича и Адели. Об этом британская исполнительница говорила в шоу Опры и соцсетях. Хобби пара также обменялась. Агент познакомил возлюбленную с миром американского спорта — водил на матчи НБА и НФЛ. Адель же расширила круг связей Пола в мире шоу-бизнеса — на Супербоуле-2022 влюбленные сидели рядом с сэром Полом Маккартни и Jay-Z.