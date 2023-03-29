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11:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Голден Стэйт» прервал пятиматчевую серию побед «Нью-Орлеана» в НБА

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: Reuters

Встреча в Сан-Франциско завершилась со счетом 120:109 (25:36, 21:27, 39:26, 35:20) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал выступающий за «Голден Стэйт» Стефен Карри, в активе которого 39 очков. У «Нью-Орлеана» больше всех очков набрал Брэндон Ингрэм (26).

«Голден Стэйт», одержав 40 побед в 77 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, где «Нью-Орлеан», прервавший пятиматчевую победную серию, с 38 победами после 76 игр идет восьмым.

Результаты других матчей дня:

«Вашингтон» — «Бостон» — 130:111;

«Атланта» — «Кливленд» — 120:118;

«Торонто» — «Майами» — 106:92;

«Мемфис» — «Орландо» — 113:108;

«Оклахома-Сити» — «Шарлотт» — 134:137.

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