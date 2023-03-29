«Голден Стэйт» прервал пятиматчевую серию побед «Нью-Орлеана» в НБА

Встреча в Сан-Франциско завершилась со счетом 120:109 (25:36, 21:27, 39:26, 35:20) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал выступающий за «Голден Стэйт» Стефен Карри, в активе которого 39 очков. У «Нью-Орлеана» больше всех очков набрал Брэндон Ингрэм (26).