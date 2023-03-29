«Голден Стэйт» прервал пятиматчевую серию побед «Нью-Орлеана» в НБА
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Сан-Франциско завершилась со счетом 120:109 (25:36, 21:27, 39:26, 35:20) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал выступающий за «Голден Стэйт» Стефен Карри, в активе которого 39 очков. У «Нью-Орлеана» больше всех очков набрал Брэндон Ингрэм (26).
«Голден Стэйт», одержав 40 побед в 77 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, где «Нью-Орлеан», прервавший пятиматчевую победную серию, с 38 победами после 76 игр идет восьмым.
Результаты других матчей дня:
«Вашингтон» — «Бостон» — 130:111;
«Атланта» — «Кливленд» — 120:118;
«Торонто» — «Майами» — 106:92;
«Мемфис» — «Орландо» — 113:108;
«Оклахома-Сити» — «Шарлотт» — 134:137.