Тренируется в грязи с мечтой о НБА: деревенский баскетболист стал звездой

Источник: Социальные сети Нкейна Кеннеди

Камерунец Нкейн Кеннеди увидел уведомление на экране и взял телефон в руки. Когда он прочитал сообщение, то не сразу поверил глазам. На деревенского парнишку только что подписался его кумир — Стефен Карри. Неординарное событие для простого болельщика, но у игрока «Уорриорз» были причины обратить внимание на Нкейна.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/mfIRH3Ae0QA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Нкейну 21 год, он живет в небольшом городке Беменда на севере Камеруна. Африканец с детства фанатеет от НБА и болеет за «Лос-Анджелес Лейкерс». Несколько лет назад Кеннеди решил не только смотреть игры, но и начать заниматься баскетболом. Стоит ли говорить, что поблизости не было никакой секции или даже обычной площадки? Но подобная мелочь не отбила желание.

Он сам оборудовал площадку во дворе. Привязал баскетбольное кольцо к дереву и сделал из алюминиевых кусков забора желоб для возвращения мяча после бросков. Нкейн активно занялся и физической подготовкой. Денег на спортзал у него не было.

Для импровизированного тренажерного зала он использовал все, что мог найти дома и во дворе. В качестве утяжелителей для ног Кеннеди применяет примотанные скотчем бутылки с водой. Гантели и блины ему заменяют мешки с песком. А из автомобильных покрышек Нкейн сделал сразу несколько тренажеров.

Источник: Социальные сети Нкейна Кеннеди

Спустя время начинающему спортсмену помогли недалеко от дома оборудовать баскетбольную площадку. Правда, на обычную она не очень похожа. Площадка из себя представляет два кольца и разметку на грязном бетоне. Именно там Нкейн, наконец, смог играть, а не просто тренироваться. Но и тут возникли проблемы.

Баскетбол в Беменде не особо популярен, так что у Нкейна не нашлось друзей или знакомых, желающих сыграть с ним. Зато площадку облюбовала местная ребятня, которая и согласилась составить компанию баскетболисту. Для имитации взрослых соперников дети берут в руки палки и пытаются выбить у Кеннеди мяч.

Нкейн каждый день записывает тренировки на камеру старенького телефона и выкладывает их в социальных сетях. Занятия с тренажерами он фиксирует сам. Когда же дело доходит до баскетбола, Нкейн просит поснимать игру обычных прохожих. Баскетболист тренируется в любую погоду — будь то проливной ливень или жуткая жара.

День Кеннеди начинается c подъема в семь утра и помощи родителям с делами по хозяйству. Потом он полчаса добирается до баскетбольной площадки, где тренируется три-четыре часа. После возвращения домой парень еще полтора часа работает в зале. Вечером Нкейн занимается просмотром видео, анализом тренировок и проработкой ошибок.

«Родители не знают, что мои ролики набирают миллионы просмотров. У меня на родине считается, что нужно хорошо учиться, а потом иди работать инженером, учителем или врачом. Так что я ничего не рассказываю родным о популярности. Пусть для них однажды это станет сюрпризом», — объяснял Кеннеди.

Постоянные тренировки и зацикленность на баскетболе помогает Нкейну «убежать» от неспокойной обстановки вокруг. Дело в том, что последние пять лет англоязычные районы Камеруна восстают против франкоязычного правительства. А боевые действия часто происходят недалеко от родного города баскетболиста.

Источник: Социальные сети Нкейна Кеннеди

Главная мечта и цель Нкейна — НБА. Для этого придуманных им тренировок недостаточно. Баскетболист считает, что без тренера будет тяжело пробиться в профессиональный спорт. Сейчас он находится в поисках специалиста, который помог бы ему воплотить мечту.

«Я смотрю много матчей и слежу за игроками. Но у меня нет цели скопировать кого-то. Я пытаюсь понять, какую работу проделал баскетболист, чтобы достичь своего уровня. Поэтому я стараюсь смотреть и за тренерами, которые делают игроков лучше», — объяснял Нкейн.

Шансом для Кеннеди может стать академия НБА, которая была открыта в Африке в 2017 году. Там собирают самых талантливых игроков континента и готовят их к выступлению на высшем уровне. Пока Нкейну не поступало предложений, и ни один из звездных подписчиков не посодействовал с попаданием в профессиональный баскетбол. Ему помогают иначе.

Легенда «Лейкерс» и двукратный чемпион НБА Ламар Одом увидел талантливого камерунца в социальных сетях и обратил внимание на его рваные кроссовки. Он тут же связался с Нкейном, чтобы узнать адрес. Вскоре Кеннеди приехала огромная посылка с несколькими парами новой обуви, комплектами баскетбольной формы и мячами.

Кеннеди не знает, сможет ли стать профессионалом и попасть в НБА. Даже если у него ничего не выйдет, то камерунец не расстроится. Он признался, что ему нравится вдохновлять людей. Если хоть один человек после просмотра его роликов решится стать баскетболистом, старания Нкейна не пройдут зря.