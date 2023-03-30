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12:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сакраменто» впервые с 2006 года вышел в плей-офф НБА

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. «Сакраменто Кингз» на выезде выиграл у «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и впервые с 2006 года гарантировал себе участие в плей-офф.

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Источник: AP 2022

Встреча в Портленде завершилась со счетом 120:80 (19:20, 31:26, 33:18, 37:16) в пользу гостей. В составе победителей дабл-дабл оформил Домантас Сабонис (15 очков, 12 подборов), самым результативным игроком команды стал Малик Монк (19 очков). У проигравших Шэдон Шарп набрал 30 очков, Кевин Нокс сделал дабл-дабл (12 очков, 12 подборов).

«Сакраменто» принадлежит антирекорд по количеству сезонов подряд без плей-офф (16) в главных спортивных лигах Северной Америки — Национальной футбольной лиге (НФЛ), Национальной хоккейной лиге (НХЛ), НБА и Главной лиге бейсбола (MLB). Клуб становился победителем Национальной баскетбольной лиги (НБЛ) в 1946 году и чемпионом НБА в 1951-м. «Кингз» занимают третье место в таблице Западной конференции.

Результаты остальных матчей НБА:

«Индиана» — «Милуоки» — 136:149,

«Бруклин» — «Хьюстон» — 123:114,

«Нью-Йорк» — «Майами» — 101:92,

«Филадельфия» — «Даллас» — 116:108,

«Мемфис» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 132:141,

«Оклахома-Сити» — «Детройт» — 107:106,

«Сан-Антонио» — «Юта» — 117:128,

«Чикаго» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 110:121,

«Финикс» — «Миннесота» — 107:100.

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