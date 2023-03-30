«Сакраменто» впервые с 2006 года вышел в плей-офф НБА

Встреча в Портленде завершилась со счетом 120:80 (19:20, 31:26, 33:18, 37:16) в пользу гостей. В составе победителей дабл-дабл оформил Домантас Сабонис (15 очков, 12 подборов), самым результативным игроком команды стал Малик Монк (19 очков). У проигравших Шэдон Шарп набрал 30 очков, Кевин Нокс сделал дабл-дабл (12 очков, 12 подборов).
«Сакраменто» принадлежит антирекорд по количеству сезонов подряд без плей-офф (16) в главных спортивных лигах Северной Америки — Национальной футбольной лиге (НФЛ), Национальной хоккейной лиге (НХЛ), НБА и Главной лиге бейсбола (MLB). Клуб становился победителем Национальной баскетбольной лиги (НБЛ) в 1946 году и чемпионом НБА в 1951-м. «Кингз» занимают третье место в таблице Западной конференции.
Результаты остальных матчей НБА:
«Индиана» — «Милуоки» — 136:149,
«Бруклин» — «Хьюстон» — 123:114,
«Нью-Йорк» — «Майами» — 101:92,
«Филадельфия» — «Даллас» — 116:108,
«Мемфис» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 132:141,
«Оклахома-Сити» — «Детройт» — 107:106,
«Сан-Антонио» — «Юта» — 117:128,
«Чикаго» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 110:121,
«Финикс» — «Миннесота» — 107:100.