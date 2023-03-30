«Сакраменто» впервые с 2006 года вышел в плей-офф НБА

Встреча в Портленде завершилась со счетом 120:80 (19:20, 31:26, 33:18, 37:16) в пользу гостей. В составе победителей дабл-дабл оформил Домантас Сабонис (15 очков, 12 подборов), самым результативным игроком команды стал Малик Монк (19 очков). У проигравших Шэдон Шарп набрал 30 очков, Кевин Нокс сделал дабл-дабл (12 очков, 12 подборов).

«Сакраменто» принадлежит антирекорд по количеству сезонов подряд без плей-офф (16) в главных спортивных лигах Северной Америки — Национальной футбольной лиге (НФЛ), Национальной хоккейной лиге (НХЛ), НБА и Главной лиге бейсбола (MLB). Клуб становился победителем Национальной баскетбольной лиги (НБЛ) в 1946 году и чемпионом НБА в 1951-м. «Кингз» занимают третье место в таблице Западной конференции.