Дабл-даблы Дэвиса и Джеймса помогли «Лейкерс» победить «Миннесоту»

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» переиграл на выезде «Миннесоту Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Миннеаполисе в пятницу, завершилась со счетом 123:111 (27:29, 28:36, 35:18, 33:28) в пользу гостей. У победителей дабл-даблы оформили Энтони Дэвис (38 очков + 17 подборов), Леброн Джеймс (18 очков + 10 подборов) и Д’Анджело Расселл (12 очков + 10 передач). У хозяев самым результативным на паркете был Майк Конли (25), а Руди Гобер оформил дабл-дабл (14 очков + 11 подборов).

В другом матче дня клуб «Финикс Санз» обыграл дома «Денвер Наггетс» со счетом 100:93 (32:20, 28:20, 24:34, 16:19). У победителей лучшим на площадке был звездный новичок команды Кевин Дюрант, набравший 30 очков. У гостей 26 баллов заработал Аарон Гордон.

В еще одной встрече «Нью-Йорк Никс» в гостях победил «Кливленд Кавальерс» со счетом 130:116 (42:47, 37:25. 26:30, 25:14). У «Никс» 48 очков набрал Джален Брансон, а у «Кливленда» 42 балла на свой счет записал Донован Митчелл.

Результаты остальных матчей дня:

«Вашингтон Уизардс» — «Орландо Мэджик» — 109:116,

«Индиана Пэйсерс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 121:117,

«Филадельфия Сиксерс» — «Торонто Рэпторс» — 117:110,

«Шарлотт Хорнетс» — «Чикаго Буллз» — 91:121,

«Бостон Селтикс» — «Юта Джаз» — 122:114,

«Бруклин Нетс» — «Атланта Хокс» — 124:107,

«Мемфис Гриззлис» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 108:94,

«Хьюстон Рокетс» — «Детройт Пистонс» — 121:115,

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Сан-Антонио Сперс» — 130:115,