«Даллас» проиграл «Майами» в матче НБА, несмотря на 42 очка Дончича

Встреча в Майами завершилась со счетом 129:122 (44:31, 32:33, 26:32, 27:26) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич из «Далласа», который оформил дабл-дабл (42 очка и 10 подборов). В составе соперника больше всех очков набрал Джимми Батлер (35), он также записал на свой счет 12 результативных передач.