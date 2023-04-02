«Даллас» проиграл «Майами» в матче НБА, несмотря на 42 очка Дончича
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Клуб «Майами Хит» обыграл «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Клуб «Майами Хит» обыграл «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Майами завершилась со счетом 129:122 (44:31, 32:33, 26:32, 27:26) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич из «Далласа», который оформил дабл-дабл (42 очка и 10 подборов). В составе соперника больше всех очков набрал Джимми Батлер (35), он также записал на свой счет 12 результативных передач.
В другом матче дня баскетболисты «Нью-Орлеан Пеликанс» победили дома «Лос-Анджелес Клипперс» (122:114).