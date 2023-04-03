Трипл-дабл Леброна Джеймса и 40 очков Дэвиса помогли «Лейкерс» разгромить «Хьюстон»

Матч прошёл в Хьюстоне на стадионе «Тойота-центр» и завершился победой гостей со счётом 134:109.

Самым результативным в составе гостей стал Энтони Дэвис, который записал в свой актив 40 очков. Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 18 очков, 10 подборов и 11 передач. Руи Хатимура оформил дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов.

Самым результативным в составе «Хьюстона» стал Джейлен Грин, который записал в свой актив 24 очка. Алперен Шенгюн оформил дабл-дабл из 18 очков и 15 подборов.