Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Вегас
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Аризона
Футбол. Зарубежный
3.04
Эвертон
Тоттенхэм Хотспур
11
Футбол. Зарубежный
3.04
Валенсия
Райо Вальекано
11
Футбол. Зарубежный
3.04
Сассуоло
Торино
11
Футбол. Зарубежный
3.04
Эмполи
Лечче
10
Хоккей. КХЛ
3.04
Ак Барс
Авангард
23
Все события
3 апреля, источник: Чемпионат.com

Трипл-дабл Джонса помог «Сан-Антонио» в овертайме обыграть «Сакраменто»

В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Сан-Антонио Спёрс».

Наверх

Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 142:134.

Одним из самых результативных игроков встречи стал американский разыгрывающий хозяев Де’Аарон Фокс. На его счету 30 очков, два подбора и одна результативная передача. Также стоит отметить игру литовского центрового «Сакраменто» Домантаса Сабониса. Он набрал 26 очков, сделал восемь подборов и шесть передач.

В составе «Сан-Антонио» разыгрывающий Тре Джонс оформил трипл-дабл. Он набрал 17 очков, сделал 10 подборов и отдал 11 передач. Лёгкий форвард гостей Дуг Макдермотт записал в свой актив 30 очков, два подбора и одну результативную передачу.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Большунова не пустят на Игры из-за воинского звания. Это другое...
Россию вымарывают из спорта. Почему нельзя соглашаться на условия МОК
Фоторепортажи
23Сборная России обыграла Ирак в первом домашнем матче с 2021 года
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь