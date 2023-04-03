Трипл-дабл Джонса помог «Сан-Антонио» в овертайме обыграть «Сакраменто»

Одним из самых результативных игроков встречи стал американский разыгрывающий хозяев Де’Аарон Фокс. На его счету 30 очков, два подбора и одна результативная передача. Также стоит отметить игру литовского центрового «Сакраменто» Домантаса Сабониса. Он набрал 26 очков, сделал восемь подборов и шесть передач.