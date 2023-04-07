Участник Матча звезд НБА в межсезонье отслужит в армии
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз» Лаури Маркканен в межсезонье планирует пройти службу в финской армии.
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз» Лаури Маркканен в межсезонье планирует пройти службу в финской армии.
Призывной возраст в Финляндии составляет от 18 до 30 лет. Минимальный срок службы в Финляндии — 165 дней.
«Это обязательно, мы должны это делать, но в то же время мы гордимся этим. Я думаю, это является хорошим примером. И я уверен, что смогу сделать это таким образом, чтобы это не повлияло на мою подготовку к следующему сезону», — приводит слова 25-летнего Маркканена ESPN.
«Юта» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА с 36 победами в 79 матчах.
Маркканен в 2017 году был выбран на драфте под общим седьмым номером «Миннесотой». С тех пор он выступал за «Чикаго» и «Кливленд», с сентября 2022 года представляет «Юту». В феврале принял участие в Матче звезд НБА.
Финляндия официально стала 31-м членом НАТО 4 апреля.