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11:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Участник Матча звезд НБА в межсезонье отслужит в армии

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз» Лаури Маркканен в межсезонье планирует пройти службу в финской армии.

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Источник: AP 2022

Призывной возраст в Финляндии составляет от 18 до 30 лет. Минимальный срок службы в Финляндии — 165 дней.

«Это обязательно, мы должны это делать, но в то же время мы гордимся этим. Я думаю, это является хорошим примером. И я уверен, что смогу сделать это таким образом, чтобы это не повлияло на мою подготовку к следующему сезону», — приводит слова 25-летнего Маркканена ESPN.

«Юта» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА с 36 победами в 79 матчах.

Маркканен в 2017 году был выбран на драфте под общим седьмым номером «Миннесотой». С тех пор он выступал за «Чикаго» и «Кливленд», с сентября 2022 года представляет «Юту». В феврале принял участие в Матче звезд НБА.

Финляндия официально стала 31-м членом НАТО 4 апреля.

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