«Денвер» без Йокича проиграл «Финиксу», Дюрант набрал 29 очков

Встреча, прошедшая в Финиксе, завершилась со счетом 119:115 (27:25, 29:30, 33:31, 30:29) в пользу хозяев. В составе победителей самым результативным игроком стал Кевин Дюрант, набравший 29 очков. У гостей 31 балл в активе Брюса Брауна. Также дабл-дабл оформил Деандре Джордан (12 очков и 11 подборов).