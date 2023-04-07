«Денвер» без Йокича проиграл «Финиксу», Дюрант набрал 29 очков
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. «Денвер Наггетс» проиграл «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. «Денвер Наггетс» проиграл «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Финиксе, завершилась со счетом 119:115 (27:25, 29:30, 33:31, 30:29) в пользу хозяев. В составе победителей самым результативным игроком стал Кевин Дюрант, набравший 29 очков. У гостей 31 балл в активе Брюса Брауна. Также дабл-дабл оформил Деандре Джордан (12 очков и 11 подборов).
Центровой «Денвера» Никола Йокич, который является лидером команды по очкам, подборам и передачам, пропустил игру из-за травмы.
«Финикс» (45 побед и 35 поражений) занимает четвертое место в таблице Западной конференции. «Денвер» (52 победы и 28 поражений) занимает первое место.
Результаты других матчей:
«Орландо Мэджик» — «Кливленд Кавальерс» — 94:118;
«Филадельфия Севенти Сиксерс» — «Майами Хит» — 101:129;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 129:127;
«Юта Джаз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 98:114.