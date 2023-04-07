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11:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Денвер» без Йокича проиграл «Финиксу», Дюрант набрал 29 очков

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. «Денвер Наггетс» проиграл «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Финиксе, завершилась со счетом 119:115 (27:25, 29:30, 33:31, 30:29) в пользу хозяев. В составе победителей самым результативным игроком стал Кевин Дюрант, набравший 29 очков. У гостей 31 балл в активе Брюса Брауна. Также дабл-дабл оформил Деандре Джордан (12 очков и 11 подборов).

Центровой «Денвера» Никола Йокич, который является лидером команды по очкам, подборам и передачам, пропустил игру из-за травмы.

«Финикс» (45 побед и 35 поражений) занимает четвертое место в таблице Западной конференции. «Денвер» (52 победы и 28 поражений) занимает первое место.

Результаты других матчей:

«Орландо Мэджик» — «Кливленд Кавальерс» — 94:118;

«Филадельфия Севенти Сиксерс» — «Майами Хит» — 101:129;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 129:127;

«Юта Джаз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 98:114.

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