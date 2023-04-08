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10:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Определились пары плей-офф Восточной конференции НБА

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Стали известны все пары плей-офф и плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Восточной конференции.

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Источник: Reuters

Таблица Восточной конференции приняла свой окончательный вид с первого по 10-е место по итогам матчей в пятницу. Заключительные игры регулярного чемпионата уже не повлияют на положение команд.

Победителем конференции стал «Милуоки Бакс», который, как и занявший второе место «Бостон Селтикс», узнает соперников по ⅛ финала плей-офф по итогам раунда плей-ин. «Филадельфия Сиксерс» (3-е место) встретится в первом раунде плей-офф с «Бруклин Нетс» (6), а «Кливленд Кавальерс» (4) поспорит за выход в ¼ финала с «Нью-Йорк Никс» (5).

Соперником «Бостона» станет победитель матча плей-ин «Майами Хит» (7) — «Атланта Хокс» (8). Проигравший в этой паре поспорит за выход в ⅛ финала плей-офф с победителем матча «Торонто Рэпторс» (9) — «Чикаго Буллз» (10), так определится соперник «Милуоки» по первому раунду плей-офф.

По итогам регулярного чемпионата вне плей-офф остались «Вашингтон Уизардс», «Орландо Мэджик», «Индиана Пэйсерс», «Шарлотт Хорнетс» и «Детройт Пистонс».

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