Трипл-дабл Притчарда помог «Бостону» обыграть «Атланту» в матче НБА

Встреча в Бостоне завершилась со счетом 120:114 (29:31, 32:33, 39:26, 20:24). В составе хозяев трипл-дабл оформил Пэйтон Притчард (30 очков, 14 подборов, 11 результативных передач). У гостей дабл-дабл сделал Бруно Фернандо (19 очков, 10 подборов), также 19 очков набрал Гаррисон Мэтьюз.

«Бостон» уже обеспечил себе участие в плей-офф НБА, команда идет на втором месте в Восточной конференции. «Атланта» занимает восьмую строчку на Востоке.