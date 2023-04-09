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9 апреля, источник: Спорт РИА Новости

Трипл-дабл Притчарда помог «Бостону» обыграть «Атланту» в матче НБА

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. «Бостон» нанес поражение «Атланте» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: Reuters

Встреча в Бостоне завершилась со счетом 120:114 (29:31, 32:33, 39:26, 20:24). В составе хозяев трипл-дабл оформил Пэйтон Притчард (30 очков, 14 подборов, 11 результативных передач). У гостей дабл-дабл сделал Бруно Фернандо (19 очков, 10 подборов), также 19 очков набрал Гаррисон Мэтьюз.

«Бостон» уже обеспечил себе участие в плей-офф НБА, команда идет на втором месте в Восточной конференции. «Атланта» занимает восьмую строчку на Востоке.

Результаты других матчей:

«Бруклин» — «Филадельфия» — 105:134;

«Вашингтон» — «Хьюстон» — 109:114;

«Кливленд» — «Шарлотт» — 95:106;

«Майами» — «Орландо» — 123:110;

«Нью-Йорк» — «Индиана» — 136:141.

«Торонто» — «Милуоки» — 121:105;

«Чикаго» — «Детройт» — 103:81.

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