В Национальной баскетбольной ассоциации завершился регулярный чемпионат

ТАСС, 10 апреля. Клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в ночь на понедельник провели заключительные матчи в регулярном чемпионате сезона-2022/23. Определились шесть лучших команд Восточной и Западной конференций, вышедшие в плей-офф, а также коллективы, которые примут участие в плей-ин за право сыграть в первом раунде.

Читайте также Определились пары плей-офф Восточной конференции НБА

Победителем регулярного чемпионата стал «Милуоки», который одержал 58 побед по итогам 82 игр. Также из Восточной конференции в плей-офф пробились «Бостон», «Филадельфия», «Кливленд», «Нью-Йорк Никс» и «Бруклин». Победителем Западной конференции стал «Денвер», на счету которого 52 победы после 82 игр. Напрямую в плей-офф также вышли «Мемфис», «Сакраменто», «Финикс», «Голден Стэйт» и «Лос-Анджелес Клипперс».

Матчи плей-ин пройдут с 11 по 14 апреля. Седьмая команда сыграет с восьмой, победитель займет итоговое седьмое место. Девятая команда встретится с десятой, проигравший завершит участие в турнире. Затем за последнюю путевку сыграют проигравший в матче между седьмой и восьмой командами и победитель игры между девятой и десятой. 15 апреля стартует первый раунд плей-офф, где команды будут выявлять сильнейшего в сериях до четырех побед.

На Востоке в плей-ин сыграют «Майами» (7-е место), «Торонто» (8), «Атланта» (9) и «Чикаго» (10). Седьмая команда встретится в первом раунде с «Бостоном» (2), восьмая — с «Милуоки» (1). Также между собой на этой стадии сыграют «Филадельфия» (3) — «Бруклин» (6) и «Кливленд» (4) — «Нью-Йорк» (5).

На Западе последние путевки в плей-офф разыграют «Лос-Анджелес Лейкерс» (7), «Миннесота» (8), «Нью-Орлеан» (9) и «Оклахома» (10). Клубу, который займет итоговое седьмое место, предстоит серия против «Мемфиса» (2), а коллектив, расположившийся на восьмой строчке, будет выяснять сильнейшего в противостоянии с «Денвером» (1). Также в первом раунде сыграют «Сакраменто» (3) — «Голден Стэйт» (6) и «Финикс» (4) — «Клипперс» (5). Впервые с 1980 года, когда «Даллас» присоединился к НБА, ни одна команда из Техаса не смогла выйти в плей-офф. Также в лиге из данного региона участвуют «Хьюстон» и «Сан-Антонио».